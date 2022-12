Panorama Electo-Digital ¡Que inicien los juegos del hambre! desafíos de las redes sociales en un tiempo preelectoral

“Se acerca la navidad, y a todos nos va a alegrar, el jibarito cantando aires de felicidad”, si lo leíste cantando estás doblemente en lo cierto, de que ya vienen las últimas fiestas navideñas sin que la política sea el centro de las mesas dominicanas, y claro que te la vas a gozar, así que aprovechemos este simbólico “recreo” porque la cosa se pone buena.

Es casi un hecho que, a partir de enero, el proselitismo político se desplazará por todo lo ancho y largo de nuestra media isla, y en el terreno digital se concentrará una de las batallas más interesantes de las últimas décadas. Los activistas digitales, los propios candidatos y las estructuras partidarias tendrán el reto de disputarse quién comunica mejor en estas plataformas sociales.

En un mundo hiperfragmentado la pregunta obligatoria es, ¿Dónde están nuestros votantes? Aquí hablo de las diferentes plataformas donde se encuentran las personas interactuando, ya que cada una de ellas tienen un espacio y una forma de comportarse según donde se encuentren, pareciera raro que una persona tiene una personalidad en Twitter y en Instagram sea realmente todo lo contrario, a eso nos enfrentamos a la hora de comunicar; el paso será identificar no solo dónde están, sino cómo le hablaremos para poder hacer ese enganche que necesitamos.

En esta oportunidad, vamos a destacar tres grandes retos que debemos estar preparados para afrontar para el año 2023, un año preelectoral que tendremos que tomar en cuenta qué tipo de contenido vamos a desarrollar orientados a la cercanía, la inmediatez y la propuesta política.

Cercanía

Parecería un cliché hablar de cercanía, ya que es algo que siempre es parte esencial para poder desarrollar figuras fuertes ante el electorado, mostrar la autenticidad, el ser más real, la palabra favorita de muchos ser “orgánicos” y mantener la comunicación bidireccional es lo que ha hecho que la gente sea parte de la noticia de estos tiempos, y hay miles de ejemplos que dan veracidad que esto es cierto.

Las personas en redes sociales se comportan similares en lo que pasa en la vida real ¿En qué sentido?, no hay mejor publicidad que en alguien en quien tu confíes, es el arte del “Word of mouth” el boca a boca digital, estrecha las relaciones entre los políticos y los ciudadanos, haciéndolos más creíbles y solidarios a la hora de ponerse de cualquier lado de la balanza, ahora bien, ¡cuidado, en parecer y no ser! (para saber más puedes buscar mi artículo: “Lo orgánico vs. Lo ridículo). Anexa enlace del artículo.

Ciertamente estas plataformas nos han brindado la oportunidad de estar aún más cerca de la gente, interactuar con los seguidores, responder a sus comentarios, escucharlos y poder tener una retroalimentación más rápida de sus necesidades.

Inmediatez

No podemos dejar nada a la imaginación, las cosas que no se comunican a tiempo, pueden tener consecuencias catastróficas para una candidatura o postulación a cualquier puesto electivo. Marcar la pauta y que la bola ruede a tu favor es básico para comunicar bien.

Y este es un importante reto en el ecosistema digital, las plataformas sociales brindan la inmediatez. La comunicación en todo el sentido de la palabra ha cambiado, y sí, habrás escuchado esto miles de veces, y lo seguimos diciendo, porque verdaderamente, lo que tú quieras que se sepa y cómo se sepa, tendrá mucho de tu responsabilidad al momento de comunicar. Estamos en una carrera en la que cada quién está tratando de buscar la “atención” de las personas, al igual que tú, súmale los medios tradicionales que han incursionado en Redes Sociales, los creadores de contenido y/o influenciadores, los podcasts, etc. ¡No te dejes ganar el terreno!

Propuesta Política

Para finalizar, los candidatos deben ofrecer algo, dice un amigo: “el que no da, no es líder” valiéndose de la premisa de que en la mayor parte de nuestros países de Latinoamérica los candidatos trascienden más por lo que “resuelven” que por propuestas concretas que ofrecen, creo que para poder construir sociedades fuertes, debemos de pasar a como dice una frase célebre de Winston Churchill: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, la meta de todo el que incursiona en la política debe ser dejar un mejor país, un mejor municipio, una mejor demarcación a la que representa.

Por eso, mi última recomendación es que el contenido de redes sociales debe contar esas propuestas, debes tener un plan para desarrollar, si sales favorecido con el voto de quienes aspiras a representar, no podemos basarnos meramente en el contenido efímero, debemos tocar el corazón, pero con fundamentos, y eso también debes saber comunicarlo.

Estos tres retos te permitirán construir un relato, ese relato terminará convirtiéndose en una película de terror o en una que todo el mundo seguirá queriendo ver, está en tus manos valerte de un buen equipo para poder lograrlo.

Por Ezequiel Rabassa

