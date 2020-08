Panky invita población sumarse a donaciones damnificados de Laura  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor y músico, Isaac Saviñon (Panky), manifestó este miércoles que nunca se imaginó que la tormenta Laura causaría tantos estragos en el país, razón por la cual invitó a los dominicanos a que se unan la iniciativa #RedesMaratón, la cual busca captar donaciones para los damnificados de las distintas zonas del país.

“Entiendo que muchas personas no pensó que iba a ser tan fuerte, cuando dicen tormenta la gente lo toma un poco más suave. Yo quedé muy sorprendido cuando comencé a ver las imágenes de lo que estaba pasando en nuestro país”, sostuvo Saviñon.

Saviñón hizo el llamado durante una entrevista realizada por el comunicador Jaime Rincón, en la iniciativa denominada “#RedesMaratón”, para capatar donaciones de los damnificados de la tormenta Laura, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Asimismo, invitó a la población dominicana a acercarse a las instalaciones del periódico El Nuevo Diario, tanto en Santo Domingo como en Santiago, para que cualquier cosa que deseen aportar las puedan llevar, y así contribuir a ayudar a personas que en estos momentos lo necesitan.

Saviñon resaltó también, que tras los últimos seis meses donde el país se ha visto afectado por la pandemia producto del coronavirus, es en estos momentos que se sabe qué es realmente lo que “tiene prioridad”.

“Yo sé que muchos que están viendo esto, antes para salir no sabían qué ponerse, ahora te pones el mismo pantalón la semana completa porque estás en tu casa, entonces hay personas ahora mismo que por la tormenta no tienen ese pantalón, por la tormenta no tienen esos zapatos”, aseveró.

En ese orden, el también comunicador resaltó que muchas personas no tienen en estos momentos una despensa con comida, a diferencia de aquellos que sí pudieron prepararse.

Igualmente, indicó que en estos momentos que vive el país ya no se anda con rapidez, sino que ahora se está aprendiendo a ser un “ser humano”.

“Ahora sí pensamos en el otro, nos ponemos en los zapatos del otro, tenemos que aprovechar este momento de dar de nosotros, de desprendernos de cosas que no usamos, para que podamos ayudar a otros”, expresó el reconocido actor.