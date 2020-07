Pánico en América Latina por citación judicial de Clinton y caso Magnate Jefrey Epstein

Aunque los diversos medios de comunicación masivo del planeta no están cubriendo los acontecimientos recientes relacionados con las acusaciones judiciales a un amplio números de celebridades del ámbito político, monárquico, de la industria del entretenimiento, del sector financiero mundial y empresariales, que han sido sometidos a la justicia por acusaciones de pedofilia, asesinatos de niños, tráfico de órganos y otras, realmente está sucediendo, se demuestra una vez más que la realidad que nos presentan en las noticias de los grandes medios es mera ilusión, entretenimiento y manipulación.

Todos recordamos cuando a finales del mes de mayo y comienzos de junio del presente se desataron protestas callejeras en los Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano de 46 años George Floyd en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, en un incidente con la policía de esa ciudad, creándose una vorágine de protestas raciales que se extendió por todo el territorio norteamericano de manera rauda, es impresionante la violencia coordinada en cada ciudad donde se extendió, el caos tan bien organizado que se creó, con qué intención? Quienes estuvieron detrás de esos disturbios?

Justo en el pico de estas protestas, la exsecretaria de estado en el gobierno de Obama y ex

Senadora por el estado de Nueva York, Hillary Clinton comparecía ante la Corte de Apelaciones para el circuito de Washington en una audiencia que fue celebrada virtualmente por el tema de la pandemia y en la que se le acusa de delitos de abuso de poder y corrupción durante su gestión en el gobierno de Obama cuando fungía como secretaria de estado. La muerte de Floyd concentro la atención de los principales medios pasando desapercibida esta importante audiencia. Pero tendrá que declarar en septiembre bajo juramento.

El imperio de los Clinton se encuentra a la deriva y arrastra toda una red de complicidades por casos de pedofilia y otros crímenes; el caso Jefrey Epstein así lo revela con toda la evidencia encontrada en su isla del placer, cuando fue allanada, un paraíso pedófilo donde iban un sin números de celebridades, las evidencias traumatizaron a los agentes policiales que participaron al punto que se encuentran en tratamientos psicológicos por toda la podredumbre con la que tuvieron que lidiar, donde fueron liberados una gran cantidad de niños que se encontraban secuestrados por estas mentes enfermas y bajo torturas.

Estos acontecimientos a mí en lo particular no me sorprenden debido a que anteriormente había hecho denuncias relacionadas con estos hechos. La revelación de los correos electrónicos de Hillary Clinton conjuntamente con otros hallazgos presentan una clase gobernante en todos los órdenes que solo podríamos calificarla de infernal, y se queda corta. Esto es más grande de lo que uno pudiera imaginar. Ya hay figuras hollywoodenses encarceladas por el mismo tema, mientras otras celebridades están bajo arresto domiciliario hasta que concluyan las investigaciones con sus respectivos brazaletes electrónicos para que no puedan escapar y cerraron sus programas de televisión que tenían durante mucho tiempo.

La lista de invitados a la isla del placer de Jefrey Epstein es bien larga, quedaron registradas en la lista de pasajeros del avión “lolita” que los llevaba. Bill Clinton, Kevin Spacey, Príncipe Andrés, hijo de la Reyna Isabel de Inglaterra, entre otros más.

Las personalidades a todos los niveles de los países de América Latina y el Caribe que son parte de esta red oscura ya se conocen y saldrán a la luz, caerán muchos santos de los altares de las naciones, será bien traumatizante para los pueblos, tendremos que comenzar prácticamente desde cero. Muchas celebridades involucradas y mencionadas varias veces en el expediente de Epstein eran asiduos visitantes a Dominicana.

Jefrey Epstein fue apresado en el 2019, se “suicido”, eso fue lo que dijeron, pero ya le habían exprimido hasta la última gota de todo cuanto sabía, se cuenta con mucha información. Pronto sabremos los dominicanos de personas connotadas y lugares, esa red igual posee un paraíso pedófilo en dominicana bajo la protección permanente de autoridades, y los niños entregados a los lobos para que sean destrozados. Por cierto la escuela de arte de Chavón en la Romana cerró sus puestas. El mundo nunca ha sido lo que parece, Despertemos y cuidemos a nuestros niños y adolescentes de estas legiones demoniacas. Se hará justicia y cumpliremos la Misión Divina de La Dominicana.

Por Rafael Guillén Beltré

