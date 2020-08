Pandemia, UASD y la mesura en las decisiones

Sigue hasta el momento la actual gestión de la actual rectora colocando a la UASD en uno de sus mejores momentos, en términos de su imagen ante la opinión pública y en su relación con los medios, pese a todo el conato que desde la sociedad política se hizo en el infausto anterior gobierno de Danilo Medina. No pudieron contra la Primada de América los áulicos del anillo palaciego, pese a contar con el apoyo de muchas personas ajenas a la administración pública que se movían por el interés en el negocio privado de las universidades y pese al afán tesonero del gobierno Danilista de destruir el legado bochista del Estado fuerte. Esto no significa que todo va salir bien si no hay precaución en las decisiones que toman quienes dirigen.

La pandemia que nos sorprendió a muchos ha cambiado algunos hábitos y nos manejamos con cierta incertidumbre, a veces -tal vez por la monotonía que genera el distanciamiento social- vamos como en un barco al garete que tan pronto va de babor a estribor y luego de estribor a babor, pero no sabemos cuándo vamos de uno a otro y viceversa. En relación al inicio del semestre próximo, el cual se proyecta para ser cursado de manera no presencial por los alumnos, se pretende iniciarlo en estos días próximos. Quiero equivocarme y que las autoridades no den un paso en falso. Sin embargo, creo que la UASD debe comenzar su semestre con un retraso dentro de dos meses y medio aproximadamente y comenzarlo a finales de octubre o inicio de noviembre, para poder entrenar bien a sus profesores. Esto no debe ser óbice para que el nuevo gobierno le siga pasando las asignaciones mensuales y le aumente su presupuesto de acuerdo a las posibilidades del gobierno y necesidades de la UASD. No hay que ser muy sapiente para entender las dificultades que tiene cualquier gobierno con la pandemia.

El nuevo gobierno, a través del Presidente de la República, ha prometido a la rectora de la UASD proveer de recursos suficientes para para impartir el próximo semestre. Al referirse a sus ayudas se refirió del próximo semestre. Ahora bien, los problemas financieros de la UASD son ancestrales y trasciende en el tiempo el lapso de un semestre, mientras por décadas el Estado ha actuado con irresponsabilidad y hasta violando la ley de autonomía, siendo ella la universidad del Estado. Se puede decir que ha sido vapuleada y ha sido víctima de una campaña mediática que en colusión han orquestado sectores vinculados a la sociedad política y a la sociedad civil interesados en la educación superior privada.

Sin embargo, durante la actual gestión, encabezada por la doctora Emma Polanco Melo, la imagen de la academia del Estado dominicano ha mejorado, como ya señalamos, no obstante la sordera del presidente saliente, hasta en los dos últimos años de su mandato que coinciden con los dos primeros de la rectora de la UASD.

Es muy temprano y estamos en medio de la crisis de la pandemia que afecta la economía, por lo que es muy aventurado predecir las acciones del actual gobierno, lo que sí está claro es que este gobierno tiene muchos funcionarios vinculados al empresariado. Ahora bien, tiene la presión de dos importantes sectores sociales: Los jóvenes y las mujeres (especialmente de clase media y capas medias ambos), muchos de los cuales votaron por el PRM, pero le presionaran o no en función de sus acciones, y gobernará en medio de una crisis.

Las autoridades de la UASD tienen que manejarse con mucha cautela, en sus acciones, para no dar muestra de debilidad y de falta de racionalidad. Iniciar el semestre no presencial ahora puede significar caminar por el derrotero del fiasco. La rectora, duna Emma como solemos llamarla, todavía está a tiempo de revisar con toda la cohorte de funcionarios subalternos inmediatos del Consejo Universitario la fecha del inicio del próximo semestre que proyecta ser totalmente virtual. Esto así, para que La Universidad no sea vulnerable a los ataques mediáticos y que ningún plumífero de oficio atreva a macular inicuamente la imagen de ella, a través de mensajes a terceros.

Dona Emma, o La Dona, como amistosamente nos acostumbramos a llamarle, es una persona reúne, por lo menos parte, los rasgos de los tres tipos de liderazgos: tradicional, carismático y racional, de acuerdo a la tipología weberiana. Experiencia, magnetismo personal e inteligencia, las tres características de los tres tipos de liderazgo no les faltan. Sin embargo, parece que el carisma, porque hay evidencias de que ella impresiona con la simpatía que irradia y el autor lo puede decir porque hace muchos años que comenzó a conocerla y recuerda muy bien la primera imagen de ella, sin querer ser lisonjero. Uno de los riesgos del carisma es que a veces, no siempre, el líder carismático tiende a centralizar mucho las decisiones y decide el sin tener en cuenta a los posibles asesores o sin tomar en cuenta la opinión de sus subalternos o acólitos, súbditos diría Weber.

Por otra parte, la señora rectora también debería estar pensando en que su relevo sea la mejor opción para la academia del Estado, el clientelismo no debería tener ningún espacio en la UASD y la universidad estatal debería servir como ejemplo de escuela de democracia. El próximo rector debería ser un académico muy capaz y a carta cabal, basando en la autoridad su ejercicio como rector o rectora.

¿Quién debe ser rector o rectora de la UASD que releve a la Dra. Emma Polanco Melo? Debe ser una persona que en el ejercicio de su rol no de marcha atrás, por lo que tendría que reunir afinidad con la actual rectora, no digo la misma personalidad. Tiene que ser una persona cuya gestión engrandezca más la educación superior pública y la UASD. En ese sentido Emma Polanco debe pensar que debe dejar una enseñanza, un legado. Para tal fin debe pensar ahora en la pandemia y el rol de la UASD y en su sucesor(a).

El primer punto de agenda a tratar ahora es y al que debe hallársele solución es la pandemia, lo que la UASD en principios lo entendió así, al poner a su disposición su personal médico y paramédico para enfrentar la pandemia. Sin embargo, el gobierno anterior –sordo con la academia estatal, como siempre lo estuvo- no se pronunció sobre esa propuesta de La Universidad. Ahora bien, debió seguir reiterando su disposición y si Salud Publica y el gobierno no le hacían caso entonces realizar acciones para frenar la pandemia. La pandemia ha avanzado y no termina, todavía la UASD está a tiempo de jugar un rol protagónico como debe jugarlo, como universidad del Estado y publica. Debe la UASD investigar sobre soluciones para curar la infección en aquellos que han sido afectados por COVID-19 y también investigar cual o cuales son las vacunas prevenirlo. En esto la Facultad de Ciencias de Salud, con una decana muy trabajadora y con liderazgo sólido, la doctora Rosell Fernández Lererbours, debería estar jugando un rol muy protagónico. La coyuntura amerita que así sea, porque el país está sufriendo la consecuencia de la pandemia, lo cual debe ser entendido por la rectora y todas las demás autoridades del Consejo Universitario.

Por Francisco Rafael Guzmán F.