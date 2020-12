“Pancho” Álvarez le sugiere a Danilo que se busque un abogado que lo defienda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina debe buscarse un abogado que lo defienda ante eventuales acusaciones de corrupción que se le hagan por el caso que involucra a sus hermanos y a otros exfuncionarios de su régimen, sugirió hoy el abogado Francisco “Pancho” Álvarez, excoordinador del movimiento cívico Participación Ciudadana.

En tal sentido, Álvarez afirmó que habrá otras personas involucradas en la presunta red que dirigía Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario, y destacó lo dicho por el Ministerio Público, en el sentido de que podría haber una cabeza superior a Alexis.

“Yo creo que está muy claro: el presidente Medina debería, si no lo tiene ya, buscar abogado para prepararse; la parte preventiva siempre es importante”, expresó Álvarez al ser entrevistado en El Despertador de Color Visión.

El jurista también aseguró que “lo que está construyendo el Ministerio Público es cómo vincular al expresidente, sobre todo en el caso de la Oisoe, con este tema de la violación a la Ley de Compras y Contrataciones, porque resulta que el hermano del presidente era el beneficiario de una serie de licitaciones y adjudicaciones del Estado”.

Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Alexis Medina Sánchez era el “Pulpo” de la red, al ser su jefe operativo, mientras podría haber un cabecilla máximo, por lo que las investigaciones no se van a detener en él.

El dirigente de Participación Ciudadana estimó que el Ministerio Público fundamentó bien el expediente para que los acusados sean encarcelados.

“Esto no parecería una solicitud de medida de coerción, esto es lo más parecido a una acusación, ya porque usualmente las solicitudes de medidas de coerción son más superficiales, no se necesita pues, no es costumbre hacer algo tan denso”, sostuvo.-