“Pamparoso Remix” lo nuevo de Xylon junto a Suazo, Rochy y Kiko El Crazy

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La nueva generación del género urbano continúa creando su propia historia en la música e imponiendo su estilo, así lo está haciendo la nueva promesa del reggaetón, Xylon, quien con mucha consistencia se sigue expandiendo musicalmente.

El artista estrena el tema “Pamparoso Remix” junto a Suazo y los cantantes dominicanos, Rochy y Kiko el Crazy. Este sencillo, presentado bajo el sello The Baby Boys Inc., se encuentra disponible en todas las plataformas de música digitales y el video en el canal oficial de YouTube de Xylon.

“La colaboración con Rochy, Kiko y Suazo es sumamente especial para mi porque estoy dando un paso más allá, la gente de República Dominicana que no me conocía, con este nuevo tema me va a conocer y estoy muy orgulloso por lo que ha nacido de esta colaboración”, expresa Xylon sobre este nuevo sencillo.

Además, el artista explica el significado de ‘Pamparoso’, “proviene de Pampara, que es un término que proviene de República Dominicana para referirse a aquello que está de moda y tiene un flow distinto”. De esta forma, se presenta Xylon con este nuevo tema, con un flow distinto y mostrando cada vez más su madurez musical independientemente de su corta edad.

El tema fue compuesto por Suazo y Kiko, quienes lo lanzaron anteriormente, sin embargo ahora Xylon se une para estrenar esta versión Remix y darle una dimensión mayor al tema original.

Cuando se une Puerto Rico y República Dominicana surgen grandes ideas y esta vez no es la excepción. Cada uno de los artistas le pone su toque creando una canción pegajosa y que, sin lugar a dudas, estará de moda por su flow único. “Y e’ que la pampara a mí no se me apaga y tu rebosa’o de envidia porque aquí no, porque aquí tú no encaja”, dice parte de la letra.

Por su parte, el video estuvo bajo la dirección de Wayne Liriano y se filmó en la República Dominicana. En el video se pueden observar a los artistas en uno de los barrios de la isla caribeña, en donde le llevaron alegría a todos los niños, jóvenes y adultos de la zona para que tengan la oportunidad de compartir con sus artistas favoritos mientras interpretan la canción. El video ya está disponible en el canal de YouTube de Xylon.

El artista puertorriqueño Xylon, a sus 15 años de edad poco a poco se ha ganado el cariño de su público. En junio de este año lanzó “Chau Chau Remix” junto a VF7 y JuanFran, cuyo video cuenta con más de 2.8 millones de vistas. Además, su primera colaboración con un artista dominicano fue con el sencillo “El Original” junto a Pakitin Ozuna que le abrió las puertas para hacer más colaboraciones junto a grandes artistas del dembow en República Dominicana, como la que hoy está estrenando. Recientemente lanzó el tema “Magazine”, con el que debutó como editor ya que le regaló a sus fans una Revista Digital para que lo conozcan aún más. Este contenido exclusivo el público lo ha podido descargar a través de la plataforma ISSUU.