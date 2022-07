Pamel estrena adelanto de su nuevo álbum con el tema “¿Cómo haces?”

Comparte esta noticia

La canción celebra sus diez años en escena y es la antesala de su esperada tercera producción que estará disponible en octubre.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El artista y compositor Pamel Mancebo presenta su nuevo sencillo y videoclip “¿Cómo haces?” en todas las plataformas digitales desde el jueves 14 de julio, dejando su sello romántico como emblema de cada una de sus composiciones cargadas de sentimientos y autenticidad.

Después de un tiempo sumergido en el estudio y, a la par, cumpliendo compromisos de la gira “Cerquita de ti”, Pamel lanza esta propuesta artística profundamente conectada a las raíces, esencia y sonoridad que su público ha disfrutado en estos 10 años de carrera como cantautor.

Con letras y música del mismo Pamel y arreglos a cargo de Adiel Santana, es una balada a piano y cuerdas que, según su creador, tenía años con el tema guardado, aunque confiesa es una historia prestada en la que durante el proceso de composición el coro llegó primero.

“¿Cómo haces?” narra la historia de una pareja que por cuestiones del destino se separó, pero el hombre le cuestiona cómo puede ella continuar con su vida, porque él no ha podido recuperarse.

“Siento que con este tema me he ido a mis raíces, como un back to basics a aquellas canciones que me han dado a conocer relacionadas al amor y desamor. Esa línea que tanto le gusta escuchar a mis seguidores, y con el que me siento cómodo a la hora de escribir y musicalizar”, explica el joven artista dominicano que ha hecho camino en el quehacer de la música de valor y contenido.

El material audiovisual que acompaña a esta canción narra una historia que tiene como escenario una escuela de arte. “Los dos estamos enfocados en nuestras disciplinas, yo en un piano cantando y ella en pintura. Hay un sólo encuentro.

Durante el video ella se la pasa pintando y al final yo logro ver (lamentablemente) lo que ella pintó. La actriz que me acompaña es Lía Jover Souri. La dirección del video estuvo a cargo de mi mánager Lidia Jiminián, conjuntamente con Sigfrido Obvio, quien es también el director de fotografía”, detalla del videoclip que apela a las emociones el escritor que confía en que el amor es lo que nos mueve a todos y es lo que más tenemos en común. “Por eso no es sorpresa que alguien se sienta identificado con una canción que sentí y escribí hace años. El amor no pasa de moda”, certifica.

“¿Cómo haces?” es la primera probada del nuevo álbum de Pamel “Íntimo” y es un trabajo en el que ha contado con de Oscar Patxot, Ronny Cruz, Josué Reynoso, entre muchos otros talentos criollos.

Para “Íntimo” se abrazó al pop como raíz, pero siempre explorando colores y posibilidades. “Un poco del ahora, otro poco de lo de siempre” que crea un hilo conductor, entre sus variados temas, que lo regresan a su esencia: “he buscado dentro y tenía ganas de volver a mi, a esas canciones de amor y desamor que me caracterizan y que le gustan a la gente. Tengo nuevas historias que contar”.

Relacionado