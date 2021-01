Palos a la Ciega contra  Covid-19 en Rep. Dom.

La campaña electoral que culminó con las votaciones de Julio 5 provocaron un incremento en el contagio de Covid-19 lo cual obligó a las autoridades entrantes el 16 de Agosto del 2020 a implementar un agresivo plan anti covid-19 con medidas restrictivas a la economía y a la circulación de ciudadanos.

El nuevo plan aticovid-19 de las nuevas autoridades fue aceptado por la ciudadanía en el entendido de que era necesario para reducir el fuerte contagio que superaba el 35% en la población probada para dicha enfermedad.

De esa manera entramos en un proceso de disminución del contagio que nos llevó a tener una tasa menor de 9% y que nos permitía movernos con cierto nivel de seguridad aún tomando las precauciones de prevención de la enfermedad.

A partir del mes de Noviembre, específicamente alrededor del día 10 en adelante, observamos el inicio de un incremento porcentual en el contagio de Covid-19, y nos llamó la atención que las autoridades no decían ni hacían nada a pesar de que las cifras no dejaban de crecer día tras día.

Ya para el mes de Diciembre era notorio que si no se tomaban medidas fuertes el contagio se saldría de control debido a la conjunción de varios factores que estaban llamados a provocar un incremento desproporcional de dicha enfermedad.

Al incremento que se venía produciendo desde Noviembre habría que agregarle el elemento importado por la llegada de más de 300,000 personas entre dominicanos residentes en el exterior y turistas que acostumbran a viajar para el fin de año.

Todo lo anterior sumado al inevitable agrupamiento que el periodo de navidad genera en un país como el nuestro, provocó un rompimiento de la curva de contagio que llegó casi al 40%, lo cual provocó que las autoridades llevaran a cabo otro cierre bien fuerte en el comercio y en la circulación de una gran parte del territorio nacional.

Ahora en el mes de enero, cuando el contagio se encuentra aun sobre el 20%, vemos que el gobierno autoriza una nueva apertura que supera la que tuvimos desde agosto a noviembre cuando se decidió hacer el cierre desde las 5 pm días de semana y desde el mediodía los fines de semanas.

Si analizamos lo que las actuales autoridades han venido haciendo desde que llegaron al poder en agosto 2020 vemos que lo que se está haciendo ahora no tiene sentido ni coherencia con lo que ellos mismos han hecho.

Entendemos que las autoridades habrían recibido presiones de sectores de poder económico para relajar las medidas restrictivas, pero deben tomar en cuenta que los meses que nos esperan hasta que se logre la vacunación de por lo menos el 70% de la población serán meses duros y de mucho contagio a menos que se refuercen las medidas preventivas.

Entendemos además, que la situación es complicada porque si se aprieta mucho con las medidas restrictivas se mata la economía en un país donde el servicio es la mayor fuente de trabajo y de ingreso, pero sin vacuna y sin restricción la pandemia se nos irá a los cielos y luego tendremos que cerrar el país de nuevo.

Creo que lo que el gobierno no ha podido o no ha querido hacer es que dentro de un escenario de restricciones limitadas, como lo es el toque de queda de 5 am a 7 pm con circulación de 2 o 3 horas los 7 días de la semana, es evitar el agrupamiento en lugares cerrados y obligar el uso de la mascarilla en todos los lugares.

Con medias como esas, se puede mantener bajo control y por debajo de 9% el contagio, con lo cual podemos mantener la economía a flote hasta tanto lleguen las vacunas y se inocule a por lo menos el 60% de la población, empezando por la más vulnerable.

Roguemos a Dios para que en los próximos meses de tengamos que volver a tener otro cierre más fuerte que los que hemos tenido anteriormente por la apertura que vamos a tener a partir del fin de mes, sin garantizar el distanciamiento y otras medidas preventivas.

Por Ing. José Pérez Méndez.