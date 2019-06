Paloma San Basilio se reencuentra mañana con los dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Más Cerca” será el reencuentro de la cantante española Paloma San Basilio con el público dominicano, con el que promete uno de los conciertos más íntimos que la intérprete ha preparado para su regreso a los escenarios, este próximo 22 de junio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en una producción de ED Live, el empresario Eduardo Durán.

“Este concierto lo he diseñado especialmente para dejar en el público una imagen de cercanía, de complicidad, de saber en qué me he convertido durante 40 y tantos años, que ellos han compartido, nuestros padres, nuestros abuelos y esa es la idea compartir con el público la evolución de un artista, de un ser humano; he intentado ‘más cerca’ aunar un poco la palabra y la música, para que mi trabajo como actriz y cantante se hermanen”, reveló San Basilio.

Con más de 30 producciones en su haber y éxitos como “Por qué me abandonaste”, “Cariño mío”, “Luna de miel”, “Mi pasión” y “Pacto de amor”, que forman parte de su repertorio, serán incluidas junto a otros temas que la intérprete nunca antes había cantado, haciendo un recorrido por las distintas etapas de su vida artística, entregando al público un poco más de esa parte que nunca han visto.

