Paloma San Basilio lamenta situación de la cantante Isabel Pantoja

SANTO DOMINGO.-La cantante española Paloma San Basilio lamentó la situación en la que se ha visto su compatriota Isabel Pantoja en el reality español “Supervivientes”. “Mira yo respeto a cada uno. Ella tiene sus motivos para hacerlo y me da mucha pena la situación de ella, y nadie sabe los motivos que alguien tiene para hacer algo así. A mí me da mucha pena porque yo creo que para una artista de registro y con una trayectoria… yo entiendo que debe ser muy duro lo que está haciendo.

Yo realmente, digo por suerte, porque nunca sabes lo que va pasar en tu vida, por suerte no he tenido que hacerlo nunca y nunca he querido entrar en ningún reality show… Creo que hay muchas alternativas…”, expresó Paloma durante una entrevista en “Esta noche Mariasela”.

Tras varios años retirada de los escenarios, Paloma San Basilio confesó que se tomó un receso porque sentía que tenía que hacer una pausa y aprovechó el tiempo para escribir y pintar. En este lapso escribió su biografía titulada “La niña que bailaba bajo la lluvia” y “El océano de la memoria”.

“Ahora lo que hago es dejarme vivir, estoy viviendo en tranquilidad y voy haciendo lo que me va surgiendo. El tiempo tiene otra perspectiva, el presente es ahora lo más importante para mí y si hay algo que no he tenido nunca desde pequeña es miedo a lo que van a decir. Yo siempre he hecho lo que siento que tengo que hacer”, agregó la intérprete de “Luna de miel”.

La cantante que se presentará este sábado en el hotel Jaragua resaltó además las bondades del país diciendo que lo más le gusta de esta tierra es el trato de la gente.

“República Dominicana es un país acogedor donde no hay más peligro que enamorarte de alguien o de algo. Yo llevo muchos años viniendo a esta tierra… disfrutando de su hospitalidad, de su paisaje, su comida, y lo que más me gusta es que el dominicano siempre te acoge con calidez y con una sonrisa. Además de que me gusta su historia y, por supuesto, su comida”, comentó la artista española.

“Esta noche Mariasela” se transmite de lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 de la noche, por Color Visión, canal 9.