‘Palm Springs’: Romance al servicio del tiempo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- No sé cómo es que funciona el cerebro humano, pero en algunas ocasiones me veo atraído por la idea abstracta de que todos los días son iguales, una especie de repetición que constantemente varía por las acciones mundanas en la vida cotidiana.

Las causas producen los efectos. Si no nos moviésemos ni actuáramos ante ninguna situación, todo fuese estático y el día se transformaría por defecto en un círculo vicioso tan vacío como anodino, convirtiendo la existencia en un capítulo desestimable.

En el cine lo he visionado en muchas ficciones que se acercan al concepto con mecanismos narrativos relacionados a la lógica temporal. Le dicen bucles en el tiempo. Una película muy ingeniosa alberga esa concepción y es una de mis comedias favoritas protagonizadas por Bill Murray y dirigida por Harold Ramis.

Se trata de ‘Groundhog Day’, en la que un reportero del tiempo de una cadena de televisión, luego de una tormenta, se queda viviendo el mismo día festivo una y otra vez en una pequeña localidad hasta el punto en que ya no le importa nada. Nunca había visto nada semejante.

No esperaba que el tropo funcionara en esta época, sobre todo luego de ser explotado en películas como ‘Source Code’ y ‘Edge of Tomorrow’, pero buscando en los catálogos en línea de la actualidad me llevo una agradable sorpresa viendo ‘Palm Springs’, una comedia romántica que recoge la paradoja de los bucles temporales con ingenio, gracia y una diversión que nunca pierde el efecto con la pareja atrapada en el eterno retorno del amor.

El estilo visual es tan colorido que parece sacado de un lienzo de Hockney. Tengo entendido que la película es el debut como director de Max Barbakow y, a la fecha, es uno de los estrenos más vistos en la plataforma de Hulu.

Aunque emplea las convenciones usuales del romance y la fantasía, me resulta novedosa por las circunstancias inesperadas a la que se exponen los protagonistas al no poder escapar de un día que se repite indefinidamente durante una hora y media.

Con esa retorcida premisa de amor al servicio de lo absurdo, Barbakow me impresiona cuando añade capas de lecturas debajo de la comedia y el romance para comunicar una elegante parábola sobre la unión amorosa y las etapas que atraviesan en el tiempo para mantener la convivencia y preservar la tolerancia y el afecto mutuo.

Asimismo aborda sutilmente la filosofía del eterno retorno sin caer en la trivialidad, señalando los acontecimientos circulares y las eventualidades ilimitadas que estructuran el relato para acentuar las contrariedades, los sacrificios y los temores que modifican los hábitos cotidianos de la pareja, comunicando, dicho sea de paso, la imposibilidad de que todo las disparidades que ocurren durante la relación es un producto de la naturaleza volátil de los sentimientos.

La gente se cansa de lo mismo y se adapta al cambio para seguir amando el camino finito de la vida.

No sé lo que estaba pensando Barbakow y su guionista Andy Siara para tomar la premisa de los ciclos cronológicos que tanto se ha utilizado sin hundirse en el vórtice de la reincidencia innecesaria.

Pero lo que conciben le que cae como anillo al dedo. ‘Palm Springs’ es una comedia romántica que revitaliza el género agregando originalidad con una trama contagiosa, un humor inteligente y personajes alocados muy bien interpretados por Andy Samberg y Cristin Milioti que en ninguna escena dejan de hacerme reír ni de pensar en el ensortijado orbe que habitan. El ritmo no disminuye jamás.

Cuando termina, abro los ojos y siento que me despierto en la mañana con una sonrisa en la cara, sabiendo que la experiencia ha valido la pena.

Ficha técnica

Año: 2020

Duración: 1 hr 30 min

País: Estados Unidos

Director: Max Barbakow

Guion: Andy Siara

Música: Matthew Compton

Fotografía: Quyen Tran

Montaje: Andrew Dickler, Matt Friedman

Reparto: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner

Calificación: 7/10