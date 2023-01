Palladium Hotel Group reporta ingresos por 948 millones de euros en 2022

EL NUEVO DIARIO, MADRID. – Palladium Hotel Group ha hecho un positivo balance de 2022 en FITUR, tras cerrar el año con una cifra de volumen de negocio de 948 millones de euros, que supone un 113 % más de ingresos respecto a 2021 y un 26 % más respecto a 2019. Además, el grupo ha elevado su ADR en un 29 % y su REVPAR en un 16 % respecto a 2019.

Asimismo, la compañía perteneciente al Grupo Empresas Matutes ha anunciado importantes novedades, como su primer hotel en Venecia o la reforma de varios establecimientos en Europa y América.

Para el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, “Seguimos consolidando la reestructuración llevada a cabo en 2020, en la que separamos el operador hotelero, Palladium Hotel Group, del resto de compañías de Grupo Empresas Matutes. Estamos satisfechos con estos buenos resultados que son fruto, además de la evolución de hoteles de reciente apertura, así como del esfuerzo por mejorar la experiencia del cliente, los procesos y por ende, la rentabilidad de nuestra gestión”.

En línea con este, Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, ha reafirmado que parte del éxito de estos resultados se debe a la consolidación de hoteles como Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, Palladium Hotel Menorca, Only YOU Hotel Valencia y Only YOU Hotel Málaga abiertos en 2021, así como a la gran acogida de TRS Ibiza Hotel y Hard Rock Hotel Marbella, inaugurados en 2022. Además, ha destacado como uno de los hitos del año la obtención de la primera Estrella MICHELIN, por parte del restaurante de BLESS Hotel Ibiza, Etxeko Ibiza by Martín Berasategui.

En el balance de 2022 también destaca la alianza comercial con Registry Collection Hotels de Wyndham Hotels & Resorts, a través de la cual Palladium Hotel Group fortalece su distribución y aumenta su capilaridad en mercados tan estratégicos como Estados Unidos, al alcanzar sinergias entre Palladium Rewards y Wyndham Rewards®, uno de los más sólidos y reconocidos programas de fidelización del sector que cuenta con cerca de 100 millones de miembros.

Del mismo modo, Sobrino ha augurado unos buenos resultados para 2023, “En 2022 hemos logrado superar con creces las cifras prepandemia y las previsiones que manejamos de cara al próximo ejercicio, pese a los retos que afronta el sector, son positivas. Esperamos un año de crecimiento moderado, en el que prevemos alcanzar por primera vez los 1.000 millones de euros de volumen de negocio gestionado.”

Venta directa y fidelización

Respecto a la capacidad de venta directa, ámbito que la compañía continúa reforzando, se ha alcanzado un 32% de share de mercado en 2022, del cual un 68% proviene de clientes afiliados a Palladium Rewards. Programa que ha duplicado su número de socios en el último año, logrando incorporar una media de 13.000 nuevos afiliados al mes.

Por su parte, Palladium Connect, dirigido a agentes de viajes y profesionales, ha alcanzado los 53.000 afiliados, que han contribuido con sus reservas en más de 50 millones de euros a la cifra anual de producción del grupo.

Expansión y novedades

Palladium Hotel Group ha anunciado la expansión internacional de la marca Only YOU Hotels para operar, en régimen de arrendamiento, un hotel que abrirá sus puertas en 2025 en Venecia. Este será el primer hotel urbano del grupo hotelero en Italia. Se proyecta la total renovación del inmueble actual para convertirlo en un hotel 5 estrellas con 168 habitaciones y diversos espacios de restauración, entre los que destaca una imponente terraza.

Además, durante el primer trimestre de 2024, abrirá sus puertas Only YOU Hotel Sevilla. El activo se encuentra actualmente en proceso de reforma integral para convertirse en un nuevo 5 estrellas, que contará con 226 habitaciones y una importante propuesta de restauración y espacios para eventos, que incluyen una amplia área exterior con piscina. Ambos proyectos de interiorismo corren a cargo del prestigioso estudio internacional de Lázaro Rosa-Violán.

Por su parte, Hard Rock Hotel Marbella inaugura este año su edificio Oasis, con el que suma 174 habitaciones, en las que se incluyen dos nuevas categorías, Rock Suite y Rock Star Suite. El hotel estrenará, además, su Rock Spa y los más de 900 m2 de espacios para reuniones. Asimismo, desde esta primavera Hard Rock Hotel Marbella permanecerá abierto todo el año.

Por otra parte, Palladium Hotel Group ha logrado comprometer importantes inversiones por parte de los propietarios de activos ya existentes para la reforma y renovación de hoteles en Europa y América. Dicho presupuesto asciende a 160 millones de euros para proyectos a ejecutar entre 2023 y 2024. Así, tras la profunda remodelación realizada en 2022 en Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, este 2023 se acometerán renovaciones en Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, en Riviera Maya, y Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, mientras que para el próximo 2024 se suman proyectos de renovación en hoteles de México y Punta Cana.

RSC y Sostenibilidad

Palladium Hotel Group ha anunciado recientemente el refuerzo del área de RSC con la incorporación de Gloria Juste, Corporate Sr. Director of Social Responsability. El objetivo en este ámbito es fomentar un interés genuino entre el propio equipo de la compañía por proyectos con un impacto real y positivo en las personas. En definitiva, Palladium Hotel Group pone el acento en la “S” de Social para continuar avanzando hacia el futuro.

Por otra parte, en el ámbito de los recursos humanos, Palladium Hotel Group ha anunciado su certificación como Top Employer por tercer año consecutivo en todos los países en los que opera: España, Italia, México, República Dominicana, Jamaica y Brasil.

Finalmente, en términos de sostenibilidad, Palladium Hotel Group ha superado el compromiso adquirido en 2022, anunciando que el 55% del consumo energético global de la compañía proviene de fuentes renovables, bien sea por garantías de origen o infraestructuras de paneles fotovoltaicos para autoconsumo. Adicionalmente, el grupo ha anunciado que el 100% de la energía consumida en los hoteles de Europa, México y Brasil procede de fuentes renovables.

