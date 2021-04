Paliza sobre la reelección: “El presidente Abinader está concentrado en gobernar para superar la crisis”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, afirmó este lunes que el presidente Luis Abinader no está pensando en reelección sino en trabajar duro para sacar al país de la crisis sanitaria y económica provocada por el covid.

En rueda de prensa efectuada en un pasillo del Palacio Nacional, Paliza aseguró que este Gobierno es nuevo y que solo está enfocado en trabajar, y sostuvo que al mandatario no le gusta hablar de reelección, porque su único empeño es gobernar para superar la crisis.

“El presidente Abinader está concentrado en gobernar, en sacar a este país de la crisis y en generar empleos. No hay otro proyecto, no otra idea, ni hay nada que nos mueve que no sea eso. Inclusive, cuando de forma pública o privada un ciudadano lo plantea, solo he visto a un presidente molestarse”, manifestó.

Paliza, también ministro Administrativo de la Presidencia, aseveró que el Gobierno no le está prestando ninguna atención a los promotores de la reelección, pues solo está enfocado en hacer una buena gestión.

Este domingo, el dirigente perremeísta y ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, habló de que se aprestan a modificar los estatutos del PRM para permitir la repostulación de Abinader.-