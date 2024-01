Paliza garantiza respuesta del Gobierno de mejorar Ley DNI; descarta amenazas a la libertad de prensa

De izquierda a derecha, Rafael Zapata, José Ignacio Paliza, Persio Maldonado Sánchez y Luis Brito | Foto: Félix Lara

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, garantizó que no habrá otra respuesta que no sea de mejora a las ambigüedades en algunos artículos de la nueva Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sobre la que advirtió la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD).

“Si hay artículos de esos que pueden ser mejorados y que pueden ser reformados, usted puede estar segurísimo que en un Gobierno del presidente Abinader no habrá otra respuesta que no sea mejorarlos, porque estamos frente a un presidente distinto, que no tiene el propósito de utilizar las herramientas del poder para generar rentabilidades personales ni políticas”, manifestó.

Durante una entrevista en “El Nuevo Diario Podcast”, el funcionario, en licencia para coordinar la campaña a la reelección del presidente Luis Abinader, aseguró que en el Gobierno no existen amenazas a la libertad de prensa.

También afirmó que el jefe de Estado y miembros del Congreso asumirán las propuestas de mejorar la citada ley.

Paliza se expresó en esos términos al detallar los méritos del actual Gobierno para que sea reelecto, como el Ministerio Público independiente, en donde dijo no hay influencia del Gobierno ni perremeísta impulsado en ningún espacio de ese órgano de justicia.

Entre los méritos, agregó el sometimiento a la justicia de los miembros del PRM que hayan cometido un error o se hayan apartado de los valores del mandatario Abinader, así como las labores en materia de turismo, el periodismo y la libertad de expresión.

“Esas cosas del presidente le dan demasiado aval para mañana lograr una reelección”, puntualizó.

Se recuerda que la SSD explicó que el artículo 11, por ejemplo, obliga a “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal”, a entregarle a la Dirección General de Inteligencia todas las informaciones que esta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.

El artículo 26 establece sanciones penales, como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DGI, se apuntó.

Luego de que varios actores de la sociedad se sumaran a las declaraciones de la SDD, el presidente de la República propuso un diálogo para eliminar la denunciada violación de derechos fundamentales en la citada norma. El lunes 22 de enero se sostuvo la primera reunión en las instalaciones de El Nuevo Diario.

Presidente PRM vaticina triunfo electoral de ese partido en todos los niveles

Sobre las venideras elecciones, el exlegislador vaticinó que al PRM le “irá muy bien” en los comicios municipales y presidenciales.

“A nosotros nos va a ir muy bien en las municipales y nos va a ir muy bien en las presidenciales, estamos llamados, inclusive, a tener un mejor resultado que en las elecciones del 2020”, destacó.

En ese sentido, enfatizó que el triunfo los tiene que encontrar trabajando en las calles.

“No podemos cansarnos de trabajar y es que debemos construir políticas en humildad, siendo siempre lo más cercano a lo que somos con individuos… y que el éxito también nos encuentre en humildad”, aclaró Paliza para luego destacar la humildad de Abinader.

Predice alianza opositora en lo presidencial

Al ser preguntado por la alianza opositora, el coordinador de campaña de reelección de Abinader, aseguró que habrá una alianza opositora después de febrero por los buenos resultados que tendrá el PRM en las municipales y porque tiene conocimiento de unas conversaciones entre la oposición de cara a las presidenciales.

“Es una nueva reedición de la alianza del fracaso. El resultado de la alianza del fracaso en esta primera muestra de febrero, los llevará a suscribir otro fracaso”, reafirmó.

El alto dirigente del PRM fue enfático al indicar que los estudiosos del PRM, dicen que pueden alcanzar hasta el 70 % de los gobiernos municipales.

“En cualquier caso, vamos a tener mucho más de los que tenemos”, recalcó.

Asimismo, dijo que lo anteriormente dicho no es un acto de triunfalismo, que hay que seguir trabajando y detalló su agenda de trabajo en las provincias.

También, aclaró que no se trata de una lucha del PRM contra la oposición, sino de seguir construyendo un futuro y un mejor país.

De igual forma, negó que el PRM tema a una posible segunda vuelta, de la cual dijo tiene pocas posibilidades de ocurrir.

“Los modelos indican que de darse una segunda vuelta, muy poco probable, pero de darse una segunda vuelta el resultado sería lo mismo, porque en las votaciones o en la política no es simple aritmética… habrá gente que no se identifica con la propuesta y siempre hay fragmentos a veces importantes que no siguen esas alianzas, a esos proyectos políticos de momento y van y fraccionan el voto por la otra propuestas que no estaban en sus mentes”, indicó para reiterar que ganará Abinader, pero en primera vuelta.

Sobre las propuestas de la oposición, sostuvo que ellos no pueden ofrecer un discurso del futuro, porque estuvo 20 años en el poder y “no resolvió” ni un sólo problema fundamental del país.

Anuncia dos nuevos puertos

Finalmente, el ministro Administrativo de la Presidencia anunció dos nuevos puertos para cruceros que se están proyectando en la provincia turística Samaná, los cuales fueron concesionados a la misma empresa mexicana que opera en la provincia atlántica Puerto Plata y en Cabo Rojo.

“Usted puede tener la certeza que conociendo la experiencia que ya tenemos en ambos puertos (Puerto Plata y Cabo Rojo), de que esos (de Samaná) serán una realidad y en poco tiempo”, aseguró al indicar que uno de esos puertos es el remozamiento del Puerto Duarte, que está funcionando.

