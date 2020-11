(VIDEO) Paliza: “Dirección Ejecutiva del PRM estudiará si acepta o no solicitud enviada por Eddy Olivares”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, indicó este lunes que la Dirección Ejecutiva de esa organización estudiará oportunamente la decisión del dirigente Eddy Olivares de reasumir sus funciones partidarias, tras no lograr la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE) para lo que tomó una licencia el pasado 18 de septiembre.

“El PRM aún no ha recibido la carta que circula en las redes que vincula esa decisión de Eddy Olivares, sin embargo el Partido Revolucionario Moderno tiene sus organismos, y yo entiendo que la Dirección del partido tendrá que estudiar si acepta o no el reintegro o la documentación que envía el compañero Eddy Olivares”, explicó.

Al puntualizar que las entidades políticas son estructuras muy serias, Paliza precisó que ser miembro de estas reviste compromisos “que no son cualquieras, que usted no toma y deja a su gusto sino en virtud de sus estatutos, compromiso y la seriedad que significa militar en un partido político y asumir sus causas, más cuando son justas como la de una Junta Central Electoral independiente”.

Expresó que para el partido hay temas que son fundamentales y recordó que esa organización surgió como consecuencia de las luchas en reclamo de una justicia y una entidad comicial independiente; “esa es la columna vertebral del partido, esas luchas, y eso no puede estar en juego, ni nadie puede colocarla a un momento cuando el interés suyo particular no le conviene, dejarla a un lado y volver a retomar en otro”.