Paliza, Carolina Mejía y Deligne Ascensión, lideran intención de voto en la interna del PRM, dice encuesta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – SONDEOS, la primera encuesta electoral, de cara a los próximos comicios internos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), reveló que hubo un llamativo voto a favor de la reelección de los tres principales cargos (presidente, secretaria general y secretario Nacional de Organización).

La encuesta precisa que la mayoría de su la militancia peremeista dice estar de acuerdo con el método de convención de delegados y que las autoridades sean elegidas por consenso; incluso, en el caso de la presidencia del partido, una gran mayoría de los que no votarían por Paliza y este será electo nuevamente en la presidencia del partido.

SONDEOS, una consultora pionera en relevamientos online y que hacen mensualmente una “Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública”, entre el 03 y el 11 de marzo, encuestó a 1.200 personas y presentó los resultados con +/- 2% de margen de error.

El capítulo electoral incluyó distintos abordajes, generales y puntuales. Lo primero que hizo SONDEOS fue actualizar el escenario de “segmentación política”, donde divide a los votantes.

Intención de voto para la presidencia del PRM

El actual presidente de la organización oficialista, José Ignacio Paliza sumó 79% que (“seguramente lo votaría”) un 09% (“podría llegar a votarlo”) un 07% (“nunca lo votaría”) y un 05% (“no respondió”).

¿Quién cree que será el próximo secretario general?

La actual secretaria general del PRM, Carolina Mejía obtiene 86% que (“seguramente la votaría”) un 06% (“podría llegar a votarla”) un 02% (“nunca la votaría”) y un 06% (“no respondió”).

¿Quién cree que será el próximo secretario Nacional de Organización del PRM?

Deligne Ascención Burgos, actual secretario Nacional Organización, obtiene 82% que (“seguramente lo votaría”) un 09% (“podría llegar a votarlo”) un 04% (“nunca lo votaría”) y un 05% (“no respondió”).

¿Y quién cree la militancia del PRM que va a ganar?

El informe agrega, de acuerdo al medio eldiario.do, una pregunta interesante: “Y más allá de su preferencia, ¿quién cree que será el próximo presidente, secretario general, secretario Nacional de Organización y secretario Nacional Electoral del PRM?”. En este caso del también ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sumó 86%, que cree que será finalmente reelecto como presidente, contra 08% que opina que no y un 6% que no respondió. En el caso de Carolina Mejía, también alcaldesa del Distrito Nacional sumó 94%, que cree que será finalmente reelecta como secretaria general, contra 01% que opina que no y un 5% que no respondió.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, sumó 91%, que cree que será finalmente reelecto como secretario Nacional de Organización, contra 04% que opina que no y un 5% que no respondió.

Es importante resaltar que el caso de la presidencia de la organización política, un importante número de simpatizantes (89%) de otros candidatos al cargo, como Guido Gómez Mazara o Eddy Olivares creen que finalmente Paliza será confirmado en la convención de delegados para seguir dirigiendo el partido.

Al preguntarle a los encuestados que militan en el PRM qué tanto estaban de acuerdo con la realización de una convención de delegados y no un proceso abierto, un 83% se mostró muy de acuerdo, un 7% opinó en contra y un 10% no respondió. Finalmente, en cuanto a llevar candidaturas únicas a los principales cargos del partido por consenso, previos acuerdos internos, un 93% se mostró favorable contra solo un 4% que dijo que no y un 3% no contestó.

