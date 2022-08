Palabra sobre parte íntima de Alburquerque y dos “galletas” habría sido la causa de trágico final de Duncan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo al interrogatorio de unos de los testigos que se encontraban en el lugar de comida rápida, donde Manuel Duncan fue ultimado de dos disparos por el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés, habría sido porque el occiso supuestamente se refirió en dos ocasiones de manera despectiva a a las partes íntimas del imputado y por haberle dado en la cara.

Las declaraciones del amigo del fallecido, Miguel Cornielle Ureña, detalla que al encartado desmontarse del vehículo y éste estar riéndose de manera burlona, el fallecido pensó que era de él y lo enfrentó diciéndole una palabra obscena y darle dos “galletas”.

Luego de esta acción, el acusado de la muerte del comunicador deportivo, cae al pavimento, se para y pelean, “lo desaparté y él seguridad tenía a Manuel agarrado”.

En ese sentido, sigue narrando “yo le digo al señor, que no queríamos problemas, el señor aparentemente también estaba tomado. Entonces ahí el guachimán soltó un disparo y yo solté al hombre y yo me fui corriendo y el señor se metió en el carro, mi mente no se imaginó que era a buscar un arma de fuego, pero nunca se la vi, yo me fui corriendo, como a darle la vuelta a la manzana, yo no vi que hizo”.

El testigo explicó que el fallecido se fue corriendo y que él se montó en su carro, luego Alburquerque se fue y le dio la vuelta a la manzana, “yo llamaba a Manuel y él no contestaba, llamé a su esposa, le dije que había pasado un problema, pero me fui, después ella me llamó que tenía que ir a declarar pero no sabía que él estaba muerto, hasta que vi una cinta pegado en su vehículo”.

