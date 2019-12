País sigue “abultando” estadísticas en violencia de género; una mujer muerta y otras dos heridas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El país continúa “abultando” las estadísticas de los casos de violencia de género, con una mujer muerta este fin de semana y otra dos heridas a manos de sus parejas o exparejas en Jarabacoa, La Vega; Moca, Espaillat y en Maimón, Monseñor Nouel, respectivamente.

Juana Peña, de 33 años, de Jarabacoa, fue ultimada de un disparo que le propinó su pareja la madrugada de este domingo, cuando se encontraban en el interior de una patrulla de la Policía.

El hecho ocurrió en la comunidad Limonal del distrito municipal de Buena Vista, municipio de Jarabacoa.

Según reporte preliminar, la hoy occisa se presentó al cuartel policial a denunciar las amenazas de su pareja, luego se dirigió a su residencia en compañía de los agentes para socorrer a su hijo de 6 años que se encontraba en la vivienda en junto al agresor, y en ese momento el hombre consumó el crimen.

El agresor fue identificado como José Esteban Mármol (alias El Músico), quien aparentemente aprovechó un descuido de los agentes y disparó contra Peña.

Tras el hecho el atacante se enfrentó a miembros de la uniformada iniciando un intercambio de disparos pero posteriormente fue apresado, indicó la Policía.

La mujer falleció en el hospital de La Vega mientras recibía atenciones médicas.

En tanto que en Moca, una estudiante de 23 años se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, con una herida de bala en el pecho que le propinó su expareja este domingo, en la comunidad Borojol, supuestamente porque ésta se negaba a reconciliarse con él.

La víctima es Eucaris Martínez, quien fue ingresada en la clínica Unión Médica de la ciudad de Santiago, donde se encuentra delicado estado de salud.

Según indican familiares, Martínez, estudiante de psicología clínica, fue agredida por José Luis Santos Barbero, (alias Chowi), de 28 años, de quien se había separado para por las frecuentes agresiones que le propinaba.

Mientras, en Maimón otra mujer fue herida de seis puñaladas de parte de su expareja, la madrugada del sábado mientras ésta dormía en su residencia.

La joven Thania Ortega, de 21 años, quien se encuentra recuperándose en el Hospital Traumatológico del Pino, La Vega, narró que a pesar de que su expareja, identificado como Esteban Canela, tiene una orden de alejamiento, éste se presentó a su vivienda la madrugada del sábado a agredirla.

“Desperté con él sentado a mi lado, me agarró la mano y me dijo no quería matarme pero que tengo que hacerlo y sin mediar palabra me dio una puñalada en el seno izquierdo y luego dos en el pecho, empecé a forcejear con él y a pedir auxilio y él me mordió la boca y nariz para que mi voz no se escuchara”, indicó la joven, quien expresó temor por su vida.

Dijo que cuando cayó al suelo le dio una puñalada en la espalda y que en ese momento entró su hija y lo empujó, pero que desconoce cómo terminó todo ya que se desmayó.

Por Pamela Rosario y Carla Reyes

