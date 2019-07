Pagos de tasas a instituciones a través de cajeros automáticos

El tiempo es oro, por supuesto quien lo pierde está tirando dinero y más que dinero, vida.

Los dominicanos aplaudimos cuando se simplificaron muchas cosas, sacar placas, cédula, matrícula y otros muchos procedimientos. Hoy hay muchos servicios automatizados; los aplaudo y estimulo a continuar.

Sin embargo, quedan residuos, o con el tiempo se han creado otras prácticas que nos recuerdan lo que ya creíamos superado.

Muchas instituciones del Estado cobran “tasas por servicios”, ya que no son impuesto en el sentido estricto de la palabra y la pongo entre comillas porque son más que tasas, ya que son mayores que el retorno de lo invertido por el servicio prestado, pero ese no es el tema, lo justo o injusto del cobro, ya me referí a eso hace un tiempo.

Lo que deseo es simple. Y es que se le “descomplique” la vida a quienes tienen que pagar estos tributos especiales.

Hasta ahora los está cobrando con carácter de exclusividad el Banco de Reservas. Un privilegio que se puede justificar por ser esta una institución estatal, aunque comercial como cualquier otra de su especie, ´pero es propiedad del Estado Dominicano. (esto pudiera justificar el privilegio)

No tenemos objeción que se continúen cobrando a través del BR, pero, sí le sugerimos que implemente el vender esos servicios a través de la red de cajeros automáticos que tiene en todo el país más con la implantación de la UNIRED-

Hoy por ejemplo usted va a las “EDE” (empresas Distribuidoras de Electricidad), por lo menos lo he visto en Edeeste, y allí hay una máquina por la que puede usted pagar o se te expide copia de la factura. Parqueos en aeropuertos o plazas por citar un par de ejemplos, cobran por cajeros automáticos que te devuelven perfectamente.

Con los adelantos de la tecnología, considero que no es nada del otro mundo, que se pueda implementar la venta de estos recibos, para los que hoy hay que hacer filas de horas para adquirirlos, a través de estos dispositivos automáticos.

La jurisdicción inmobiliaria, Tribunal y Registro de Títulos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Migración, Tribunales y Procuraduría General de la República y otras instituciones, obligan al usuario a pagar tasas a través de recibos adquiridos en el Banco de Reservas.

El Banco está casi, en todas partes, es una ventaja. Lo que no es ninguna ventaja es perder el tiempo horas tras horas detrás de un recibo de cien pesos para avalar un acto notarial, un registro de documentos o cualquier otro que lo demande.

Un abogado pierde un tiempo precioso pagando tasa o comprando estos impuestos (recibos) y esto, por supuesto, encarece sus honorarios en detrimento del ciudadano que es su cliente, aunque esto no compensará jamás el tiempo perdido, por mucho que le cobre.

Sería bueno que esta causa la asumiera el Colegio de Abogados de la República Dominicana y para las demás, puede dar una ayudita el Defensor del Pueblo. Se lo sugeriré la Doctora Zoila Martinez Guante Defensora de los intereses del Pueblo.

Si el Banco de Reservas no estuviere en capacidad de implementar estos servicio en su red de cajeros automáticos, (que lo dudo, ya que está a la vanguardia), entonces tendrá que habilitar cajeros que den prioridad a este servicio y si en el hipotético y remoto caso, (como dicen los togados) no puede ni lo uno, ni lo otro (lo que sigo dudando), se hace impostergable que las instituciones generadoras de las tasas, permitan que otras instituciones bancarias o asociaciones, se involucren en la captación de dichos pagos (como sucede con los marbetes para las placas). Es como decir o “lavas o prestas la batea”. Es justo, ¿Verdad?

Hasta la Próxima.

Por Dario Nin

