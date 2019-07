Padres se niegan a donar riñón o aceptar trasplante para hija enferma en la India

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INDIA.- Una niña a la cual no les funcionan sus dos riñones está a punto de morir debido a que sus padres se niegan a donarle un riñón y no aceptan recibir un trasplante o donación de un particular, debido a que no poseen unas 500,000 rupias (7,000) dólares que cuesta dicho procedimiento quirúrgico, en un hecho ocurrido en la aldea Avgil en el estado de Bihar, en la India.

La niña ha sido identificada como Kanchan Kumari, de 16 años de edad, quien es la mayor de cinco hermanos y está gravemente enferma de sus riñones, razón por la cual ha sido ingresada en varias ocasiones en un centro de salud.

La negación de parte de los padres de someter a una intervención radica en que no disponen de los recursos económicos para realizar el costoso procedimiento.

De igual forma ambos padres han indicado que no van a donar sus órganos a la menor ni a buscar posibles donantes.

“¿Quién le donará sus riñones? Es una niña”, respondió el padre, durante una entrevista realizada por un medio local.

El abuelo de la niña indicó que alguno de sus padres realice la donación, debido a que son los únicos que sostienen la familia, y sería imposible salir a trabajar así.

Los doctores de la comunidad de Bihar han indicado a la familia que las probabilidades de que un posible trasplante se llegue a realizar, son muy escasas.

La tragedia de ser mujer en la India

Según un estudio publicado en The Lancet en el territorio de la India cada año se provoca la muerte a 239,000 niñas menores de cinco años por diversas causas como el mal trato, desnutrición o privación de atención médica.

Según las creencias locales criar una niña es como criar una planta del vecino de al lado de la casa, esto ya que aseguran se realizan grandes inversiones y recursos debido al peso que tiene la dote u ofrendas que se realizan a los esposos.

La investigación también reveló que muchas mujeres se practican abortos de diferentes maneras al enterarse de que el bebé que crece en su vientre es de sexo femenino.

Utilizando yerbas o plantas venenosas, ahogamientos con toallas mojadas, o envenenamientos con la leche de alimentarlas, son parte de las costumbres más utilizadas por las familias que no desean cargar con el peso de tener una mujer creciendo en la familia.

Las familias en la India buscan deshacerse de las hijas si llegan a ser la tercera en nacer en dentro del seno familiar, y más aún de una que nazca por cuarta vez la cual consideran es una total deshora en la comunidad. Dichas creencias están arraigadas desde la antigüedad, por lo que su práctica en estos tiempos no es algo extraño o prohibido.

Anuncios

Relacionado