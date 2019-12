Padres de niña que sufrió caída mortal en crucero demandan a compañía en EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Los padres de una niña de 19 meses que se mató en julio pasado al caer contra el muelle desde lo alto de un crucero atracado en San Juan de Puerto Rico presentaron este miércoles una demanda en un tribunal de Miami contra la compañía Royal Caribbean.

En la demanda alegan que la compañía, con sede en Doral, en el condado Miami-Dade, tiene responsabilidad en la muerte de la niña por contar con ventanas que no brindan un nivel de seguridad razonable en una zona del barco “Freedom of the Seas”.

Cuando se produjo la mortal caída desde el piso 11 del crucero, el 7 de julio pasado, la niña Chloe Wiegand estaba al cuidado de su abuelastro, Salvatore Anello, al que el Departamento de Justicia de Puerto Rico abrió un proceso judicial por homicidio negligente que sigue su curso y es independiente de esta demanda.

Según la versión de la familia, Anello puso a la niña sobre una barandilla de madera colocada frente a lo que creyó que era “una pared de ventanas cerradas”, sin darse cuenta de que en ese lugar estaba abierta.

La madre Kim, el padre Alan, que es policía, y el abuelastro de la niña comparecieron este miércoles en una rueda de prensa en South Bend (Indiana) después de que su abogado presentase la demanda en un tribunal de distrito de Miami.

“Royal Caribbean tuvo un importante papel en la muerte de nuestra hija, las únicas personas que pueden entender realmente el dolor que se siente son los padres que han perdido un hijo”, dijo Kim Wiegand, la madre de Chloe, que hubiera cumplido dos años esta semana.

“Deberíamos estar celebrando ese día con regalos y un pastel de cumpleaños, pero en lugar de eso estamos hablando de su muerte”, agregó la madre.

El abuelastro de la niña, que debe comparecer ante la justicia en Puerto Rico el 17 de diciembre, señaló con lágrimas en los ojos que está “destrozados, pero son una familia “fuerte” que va a seguir unidas a pesar de lo ocurrido.

Ni la familia ni Michael Winkleman, el abogado que les representa en la demanda, especificaron la cantidad que piden a Royal Caribbean por su presunta responsabilidad en la muerte de la pequeña, y se centraron en los a su juicio fallos de seguridad que le costaron la vida a la pequeña.

Royal Caribbean no se ha pronunciado sobre la demanda por ahora.

