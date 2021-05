LeBron James finalmente descansará ante los Knicks

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Finalmente se ha impuesto la voz de la cordura y la cautela sobre la del deseo y la impaciencia. Aunque desde The Athletic compartieron la información de que lo haría este martes, finalmente el regreso de LeBron James no coincidirá con la celebración del partido ante los New York Knicks.

Según una información procedente de ESPN, el alero de Los Angeles Lakers descansará contra los neoyorquinos y volverá a vestirse de corto este miércoles ante un equipo mucho más asequible como son los Houston Rockets.

James se ha perdido los últimos cuatro partidos de los oro y púrpura después de una breve reaparición de dos encuentros tras superar un esguince de tobillo. El registro de su equipo en este lapso de tiempo ha sido de dos triunfos y dos derrotas.

Los Lakers se están jugando eludir el play-in en los tres partidos restantes de regular season. Actualmente ocupan la séptima posición de la Conferencia Oeste a un partido y medio de Portland Trail Blazers, franquicia que marca el corte en la sexta plaza.

Así, es una posibilidad muy real que los de Frank Vogel no sean capaces de superar a los de Oregon, por lo que habrían optado por descansar lo máximo posible a sus efectivos con vistas al play-in, primer obstáculo en su camino para revalidar el título.