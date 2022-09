Padre e hijo adolescente acusados ​​del asesinato del rapero PnB Rock

Comparte esta noticia

LOS ÁNGELES (AP) — Un hombre que fue arrestado en Las Vegas el jueves y su hijo de 17 años fueron acusados ​​de asesinato por el tiroteo fatal del rapero PnB Rock en un restaurante del sur de Los Ángeles, dijeron las autoridades.

Un grupo de trabajo de fugitivos dirigido por el FBI detuvo a Freddie Lee Trone, de 40 años, alrededor de la 1 p.m., dijo la policía de Los Ángeles. Había sido acusado ese mismo día de un cargo de asesinato, dos cargos de robo en segundo grado y un cargo de conspiración para cometer un robo, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito. Su hijo, quien fue arrestado el martes, fue acusado de los mismos cargos.

La esposa de Trone, de 38 años, Shauntel Trone, la madrastra del niño, también fue arrestada el martes y acusada de un cargo de ser cómplice del asesinato. Ella se declaró inocente en su lectura de cargos el jueves.

El adolescente, que permanece encarcelado, hizo una aparición inicial en el tribunal de menores y se le dijo que regresara el próximo mes. No está claro cuándo comparecerá Freddie Lee Trone ante el tribunal para una audiencia de extradición, o si alguno de los acusados ​​ha contratado abogados.

PnB Rock, el artista de hip-hop de Filadelfia de 30 años cuyo nombre legal es Rakim Allen, fue baleado el 13 de septiembre en House of Chicken ‘N Waffles de Roscoe mientras comía con su novia. Un ladrón se acercó a su mesa y le exigió artículos al rapero, según los investigadores.

El ladrón tomó artículos de la víctima y huyó en un automóvil que esperaba en el estacionamiento, dijo la policía. Rock fue declarado muerto en un hospital.

Rock fue mejor conocido por su éxito de 2016 “Selfish” y por hacer apariciones especiales en canciones de otros artistas como “Everyday We Lit” de YFN Lucci y “Cross Me” de Ed Sheeran con Chance the Rapper. Su última canción, “Luv Me Again”, fue lanzada el 2 de septiembre.

Relacionado