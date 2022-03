Padre denuncia supuestos miembros de la Policía “masacraron a golpes” a su hijo detenido en Santiago

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO- El señor Antonio Mora denunció este martes que supuestamente miembros de la Policía en Santiago, golpearon brutalmente a su hijo el cual se encuentra detenido en el destacamento Supervisora El Ensueño.

“Él tiene aquí nueve días preso y dique anoche me lo masacraron a golpe un policía, un sargento de guardia, yo no sé porque, si está preso, no tienen que maltratarlo” manifestó el padre indignado.

Dijo también, que el apresado José niño Mora de 18 años, fue capturado en el munucipio de Cienfuego y que se presume que las autoridades le colocaron sustancias ilícitas.

Además, puntualizó que el prisionero será trasladado a la Cárcel de menores a cumplir la condena de 45 días, pero que todavía no han realizado el traslado.

“Después que usted está preso no tienen que maltratarlo, ¿por qué hay que maltratarlo? cuestionó.

