Padre de Tom Brady dice su hijo no ha decidido si retirarse o no de la NFL

EL NUEVO DIARIO. – Tras la noticia de que el legendario jugador de fútbol americano, Tom Brady, se retirará luego de 22 temporadas de extraordinarios triunfos en la NFL, su padre habría dicho que este no ha tomado una decisión definitiva.

Así lo expresó Mike Giardi en Twitter, quien ha sido citado por algunos medios, incluyendo Bleacher Report.

“Hablé con Tom Brady Sr., quien me dijo, y cito: “esta historia de Mike es una conjetura total. Tommy no ha tomado una decisión final de una forma u otra y cualquier otra persona que diga que lo ha hecho está absolutamente equivocada”, escribió Giardi.

Ante la noticia sobre su posible retiro, Tom Brady se ha vuelto tendencia en Twitter.

Se recuerda que el retiro de Brady fue dado a conocer este sábado por la cadena ESPN, la cual también destacó que la noticia no ha sido confirmada.

Los periodistas de dicho medio Jeff Darlington y Adam Schefter aseguraron en sus redes sociales que “múltiples fuentes” les han contado que Brady planea retirarse a sus 44 años.

Brady está considerado como el mejor pasador en la historia de la NFL y es además una de las grandes leyendas deportivas del deporte estadounidense.

En su espléndido palmarés destacan los siete Super Bowl que ganó.

Brady marcó época con los New England Patriots, con quienes jugó de 2000 a 2020, antes de fichar por los Tampa Bay Buccaneers, con quienes se llevó el último Super Bowl.

Tras su derrota en estos playoffs, los rumores sobre una posible retirada de Brady circularon en los últimos días por la NFL.

El perfil oficial de la NFL compartió un mensaje en Twitter como homenaje a Brady.

“GOAT. Gracias, Tom”, dijo en Twitter la NFL en referencia a Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos).

La compañía TB12sports, cofundada por Brady, se hizo eco en las redes sociales de la noticia de ESPN.

“7 anillos de Super Bowl. 5 MVP de Super Bowl. 3 MVP de la liga. 22 temporadas increíbles. Gracias por todo, Tom Brady”, escribió la compañía en Twitter.

El periodista Ian Rapoport, de NFL Network nfl.com, confirmó por su cuenta la noticia de ESPN.

La cadena señaló que la decisión de Brady tiene que ver con diferentes factores, entre ellos su familia y su salud.

ESPN también aseguró que Brady ya sabía el pasado domingo, cuando Los Angeles Rams eliminaron a los Tampa Bay Buccaneers, que ese sería su último partido en la NFL.

Julian Edelman, uno de los célebres compañeros de Brady en los Patriots, también dio por buena la información de ESPN y acudió a Twitter para acordarse del mariscal de campo.

“Gracias por los recuerdos, babe”, escribió.

Checked in with Tom Brady Sr. who tells me, and I quote, “This story Mike is total conjecture. Tommy has not made a final decision one way or the other and anybody else that says that he has is absolutely wrong.” #TomBrady #Buccaneers

— Mike Giardi (@MikeGiardi) January 29, 2022