Padre de menor fallecido en DN asegura fue producto de los golpes y descuido de la madre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Melvin Antonio de la Cruz, padre del infante fallecido en el sector Los Praditos del Distrito Nacional, afirmó este viernes que la muerte de su hijo fue provocada por la madre, debido a los alegados golpes y maltratos constantes a que ésta lo sometía a él y a su hermano menor, motivada por los celos.

“Ella me lo maltrataba demasiado, decía que lo iba a tirar de la segunda, eran amenazas constantes, cada vez que ella se quillaba (molestaba) conmigo eran los niños que pagaban”, explicó el padre, de 18 años de edad, recién cumplidos.

La progenitora, de también 18 años de edad, Honny Rincón Muñoz, está siendo imputada por violencia infantil y la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este domingo el conocimiento de medida de coerción en su contra, porque su defensa no se presentó en el tribunal.

De acuerdo al joven padre, la mujer lo manipulaba con los vástagos. También reveló que cuando veía esa acción en contra del menor, él le respondía con golpes, por lo que tiene una orden de alejamiento por su expareja.

“Ese día que el niño murió, ella me dijo que quería dinero para llevarlo al médico, y yo le dije que lo llevaría, pero no quiso, entonces me quedé un rato frente a la casa y empecé a pitarlo, no bajó como acostumbraba, a mí me habían dicho que ella lo amarraba, solo quería dinero para ponerse las uñas e ir al salón, más nada”, destacó el joven.

Asimismo, sostuvo que no forzó con la madre para llevar al menor al centro de salud, por la misma restricción que la justicia le impuso.

“Yo le dejo todo a la justicia, que resuelva. Ella le daba como si fueran dos hombres peleando y el niño no tenía la culpa de nada, hasta le pegaba cuchara caliente y le volvía a dar por la cabeza, yo reaccionaba porque me dolía mi hijo”, agregó el progenitor del menor fallecido el lunes pasado.

Asimismo, dijo que no le facilitaba el dinero en efectivo, sino que compraba Pampers y leche y que Rincon iba y los devolvía al colmado para que le dieran el dinero para ella colocarse uñas e ir al salón.

“Nosotros nos celábamos mucho, pero yo también le daba cuando la veía en eso con mi muchacho, yo la jalaba por los moños, ella me dio una puñalada en una de esas peleas, después que me puso la querella me fui del barrio y los niños lo tenía yo, pero yo le saqué los pie definitivamente”, destacó el progenitor del niño de dos años.

De su lado, la bisabuela de los menores, Crucita Suero, pidió ayuda para el niño de nueve meses, quien está desnutrido según la pediatra para poderlo tratar.

La señora rememoró que el año pasado la acusada abandonó a los menores en un zafacón en el Ensanche Julieta, y que los vecinos alertaron y que desde ese momento ella se hizo cargo de ellos, sin embargo, hacía un mes que la madre se lo quitó por orden de una jueza de violencia de género.

“Yo le quité los niños y los llevaba a Inaipi, entraban a la 7:00 AM y salían a las 4 de la tarde, hacía un mes que ella me lo quitó, el muerto estaba gordo y sano y a los 15 días de ella tenerlo murió, ahora yo tengo el de 9 meses y está muy desnutrido y no tiene ni estómago”, declaró la señora.

Además, expuso que el bebé tiene el estómago de un recién nacido por él hambre que lo hicieron pasar, indicando que él nació de 9 1/2 y actualmente tiene nueve libras.

“Nosotros esperamos que la condenen a la pena máxima, porque nosotros nunca nos negamos a cuidar el niño, incluso yo me quedé con él todo ese tiempo, y mira la desgracia que pasó por ella llevárselo”, concluyó.

Relacionado