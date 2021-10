Padre de Leslie Rosado al cabo que la mató:  Él no merece respirar en la calle, porque es un criminal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El padre de la arquitecta Leslie Rosado Marte, quien murió tras ser herida de un disparo realizado por el cabo de la Policía Nacional, Jenli Disla Batista, expresó este lunes que el responsable de la muerte de su hija no merece nunca más estar en la calle porque, según afirmó, es un criminal.

Al asistir a la funeraria Blandino, donde velan los restos su hija, el señor José Rosado dijo que Disla Batista es un antisocial y que personas como él no merece respirar en la calle, porque es un criminal, abusador y no sé lo que se le sumaría a partir de ahí”

Añadió que Disla Batista le hace mucho daño a la sociedad y que “no merece algún día salir a la calle”.

Manifestó que de la misma manera que el agente policial estaba armado sin tener la capacidad para ello, hay muchas personas más armadas en el país, por lo que aprovechó para solicitar al presidente Luis Abinader que regule esta situación.

“Hay que transformación estas instituciones. Presidente, este es el momento, quizás a esta transformaciones llámele Leslie, mi hija, pero este es el momento que hay que transformar esta institución, no más, es suficiente”, sostuvo Rosado a la prensa.

Agregó que estaba lleno de ira e impotencia, que por ese motivo hablaba en tono alterado y que todavía creía que estaba viviendo un sueño.

“Todavía no lo he podido asimilar. Yo estoy aquí, pero no creo que mi hija está acostada ahí”, manifestó Rosado.

Tras ser cuestionado sobre qué es lo que más va a extrañar de su hija, el señor José Rosado dijo que esta era todo “excelencia, sacrificio y creatividad”.

Agregó que Leslie era trabajadora, emprendedora, empresaria y con buena conducta en todo el sentido de la palabra.

De acuerdo a la versión ofrecida por el alistado y dada a conocer por la Policía Nacional este domingo, Rosado Marte había impactado su motocicleta con el vehículo que conducía, una yipeta Mercedes Benz, mientras se desplazaba embarazada y dos niños menores de edad.

Según agregó Disla Batista en su versión, “el hecho se produjo cuando alrededor de las 7:30 de la noche se desplazaba en su motocicleta en compañía de su esposa Santa de Jesús Ramírez, con tres 3 meses de embarazo y sus hijos de 2 años y 8 meses de edad, respectivamente, por la avenida Costa Blanca del referido municipio, siendo supuestamente chocado por el vehículo de la arquitecta por detrás, quien supuestamente los dejó tendidos en el pavimento y emprendió la huida”.

Disla Batista continuó diciendo en su alegato, que tras ser auxiliado por un desconocido, decidió “perseguir a la conductora de la yipeta, logrando alcanzarla cuando ingresó a la calle Duarte del referido lugar supuestamente conduciendo a alta velocidad”.

Agregó que “empezó a hacerle parada, tocándole en varias ocasiones el cristal del lado del conductor, con su arma de reglamento, sin percatarse de que ésta estaba manipulada”.

Añadió que en esas circunstancias se le escapó un disparo, “por lo que al ver que era una mujer, la llevé al hospital y posteriormente vine a la dotación policial más cercana, donde presto servicios, en la calle Costa Blanca, de Boca Chica”.

