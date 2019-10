Padre de Juan Soto revela Boras le expresó pretensión de buscar 500 millones de dólares por firma de su hijo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El padre del jugador de Grandes Ligas Juan Soto, reveló hoy que el agente de su hijo Scott Boras tiene la pretensión de buscar 500 millones de dólares por la firma del jugador dominicano que actualmente pertenece a los Nacionales de Washington.

“Scott Boras me tiró un número hace dos años, él me dijo con Soto yo quiero escribir la historia de 500 millones de dólares en un contrato, y yo me eché hacia atrás y le dije usted está loco, entonces cuando empezaron con Harper y Mike Trout nos dimos cuenta que no se estaba muy lejos de la cifra”, expuso Juan Soto padre mientras era entrevistado para Deportes en Línea que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

En otro sentido, el señor Soto destacó que no hay psicólogo que pueda explicar la sensación que siente al ver a su hijo desarrollarse en el exigente béisbol de Grandes Ligas.

Soto padre recordó que en la corta carrera de su hijo ha vivido momentos emocionantes e hizo referencia a la forma en que Soto llegó a la gran carpa, situación que según explicó coincidió con lesiones de otros jugadores que finalmente le abrieron la puerta al novato que contaba con 19 años, en ese momento.

El progenitor del jugador que conectó 34 cuadrangulares este año, manifestó que su hijo le confesó que inmediatamente subió al Big Show se sentía más cómodo en el home plate porque los lanzamientos son más definidos y logra conectar mejor la pelota.

El señor Soto sostuvo que él ha aconsejado a su hijo diciéndole que “este es el momento en el que tú tienes que concentrarte en tu carrera, llevarla hasta el tope y después comenzamos con esa formación familiar que va a subir tan linda y grande como tu carrera, pero si haces lo contrario, tu carrera profesional se puede ver afectada”.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 4:00

