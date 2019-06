Padre de implicado caso David Ortiz: “Yo sé que él es uno de los culpables y debe pagar por lo que hizo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nisdean Mirabal, padre Oliver Moisés Mirabal, uno de los implicados en el atentado contra el expelotero David Ortiz, manifestó este jueves que él sabe que su hijo participó en el hecho y que debe pagar por lo que hizo.

“Yo sé, por los videos y por las informaciones, que él es uno de los culpables; debe pagar por lo que hizo”, indicó Mirabal al ser entrevistado en el programa El Despertador.

El señor aseguró que su hermano, el cronista deportivo Franklin Mirabal, no conoce a su hijo Oliver, al tiempo que indicó que solamente él tuvo problemas con la justicia, puesto que estuvo en prisión por un homicidio que cometió en el 1994.

“Él (Franklin) no tiene absolutamente nada que ver con lo de Oliver, porque él nunca lo ha visto ni en persona”, indicó.

“Yo estuve preso por homicidio en el 1994 y fui sentenciado a 30 años de prisión luego pedí una oportunidad al país en una entrevista que me hicieron en Hola Gente y me rebajaron 10 años. El presidente Hipólito Mejía me liberó con 10 años de prisión”, agregó Nisdean Mirabal. Aseguró que hace 16 años obtuvo su libertad y que “soy cristiano, evangelista y escritor y he escrito más de 80 libros”.

Mirabal manifestó que no guarda ningún vínculo con su hijo tras enterarse de que éste le servía como “mula” a Junior Minaya Javier (Gilbert), quien murió acribillado por la Policía en el año 2013.

Afirmó que le dijo a su hijo que no seguiría trabajando con Gilbert, a lo que Oliver contestó “que él amaba más a Gilbert que a mí”.

Mirabal, al hacerle un llamado a su hijo manifestó “Oliver tú sabes que te amo aprovecha esta oportunidad para arrepentirte de tus pecados, acepta a Cristo como tu único salvador, pídele perdón al país y a la familia de David Ortiz”.

Anuncios

Relacionado