Padre de Framber superó miedo a volar para verlo lanzar joya en la Serie Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON — Sentado en la sección 122 de Minute Maid Park el sábado, José Antonio Valdez Ramírez fijó toda su atención sobre el montículo, donde su hijo estaba realizando una de las mejores presentaciones de su vida. José había visto a su hijo lanzar por televisión varias veces, pero el verlo trabajar en la Serie Mundial — la primera vez que estaba presente para uno de sus partidos en las Mayores — fue el momento de mayor orgullo en su vida.

“Me siento muy agradecido”, expresó el padre del zurdo de los Astros. “Contento, pero muy contento de lo que logró y orgulloso de todo lo que ha hecho para estar aquí en la Serie Mundial”.

José superó su miedo a volar en avión, viajando desde su natal República Dominicana a Houston, porque no quería perderse este momento. Y qué clase de noche tuvo Framber, quien controló a los Filis a una carrera y ponchó a nueve en 6.1 episodios para guiar al conjunto de Houston a una victoria por 5-2 en el Juego 2 que emparejó el Clásico de Otoño 1-1.

“Simplemente es una gran sensación estar aquí en la Serie Mundial y tener una salida como esta”, declaró Framber.

El estelar abridor salió del encuentro con un out en el séptimo episodio ante una ovación de 42,926 espectadores, saludando con su gorra hacia la sección donde estaban sus padres en las gradas. Framber igualó al miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, con la mayor cantidad de victorias en la postemporada (seis) para un pitcher quisqueyano.

“Había bastante gente ahí, entonces no los alcancé a ver”, dijo Valdez. “Espero que me hayan visto. Pero me sentí bien al saber que ambos estaban para ver este partido”.

Santa Delfina, la madre de Framber, había estado presente para varios encuentros de su hijo, pero José dijo que sintió escalofrío cuando miró por todo el estadio y vio a algunos aficionados vestir el jersey con el número 59 de su hijo. Framber, quien fue convocado al Juego de Estrellas este año, se ha desarrollado en uno de los mejores zurdos en todo el béisbol.

“Me siento muy orgulloso de tener a mi papá ahí, especialmente porque llegó un momento en el que no quería venir por su miedo a volar”, explicó Framber. “Mi mamá, es diferente. Lleva dos años aquí. A ella no le da miedo. Pero el tener a mi papá aquí me dio un poco más de fuerza, y especialmente porque sólo me había visto por televisión, también a muchachos como [José] Altuve, [Alex] Bregman, [Jeremy] Peña. Ahora puede vernos en persona. Lo valoro bastante”.

La presentación de Framber fue la más larga en un Clásico de Otoño por cualquier serpentinero desde que Zack Greinke lanzó 6.1 innings por los Astros en el Juego 7 de la Serie Mundial del 2019 — un choque que la mayoría de los fanáticos del club de Houston prefieren olvidar. Esta vez, la presentación de Framber coronó una inolvidable noche en la que los Astros anotaron tres carreras en el primer inning y ampliaron la ventaja con un bambinazo de Bregman en el quinto episodio.

Aunque algunos se sorprendieron cuando el piloto Dusty Baker envió a Framber para la séptima entrada, un orgulloso padre en la sección 122 nunca perdió la fe en su hijo.

“Sabía que haría un gran trabajo”, expresó José.

Relacionado