Padre de Emely Peguero revela “nunca aprobó relación de su hija con Marlon”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Genaro Peguero, padre de la adolescente fallecida Emely Peguero, reveló que “nunca estuvo de acuerdo con la relación de su hija con Marlon Martinez”, condenado a 30 años por el asesinato de la menor.

En ese orden, Peguero explicó el porqué rechazó desde un principio la idea de que Emely mantuviera una relación con Marlon. “Yo trabajé con Marlin Martínez, como su seguridad y veía como trataba a los demás, que era de risitas de políticos y por eso no me gustaba esa relación, porque ella no quería saber del pobre”, expresó Peguero durante una entrevista en el programa de Alofoke Radio Show.

Sin embargo, Peguero narró que en un principio la relación de su familia con la de Marlin era de confianza, ya que “ella era en mi casa que dejaba a sus hijos todo el tiempo, incluso cuando tenía que trabajar en la capital, ellos se quedaban con nosotros y era Adalgisa (madre de Emly) quien los llevaba a dormir”.

En ese sentido, al ser cuestionado sobre los sucesos ocurridos en los días antes de la tragedia de su hija Emely, señaló que Marlin siempre ha sido una persona agresiva, y que justo dos meses antes de la muerte de su hija Martinez tuvo una riña con vecinos de la zona.

Luego, recordó que solo había pasado nueve días desde que él se había enterado del embarazo de Emely, y posterior a eso desaparece su hijo, quien después fue encontrada muerta.

Resaltó que el comportamiento de Marlon y la familia durante los días en que la menor estuvo desaparecida, fue de distanciamiento, y que días después de la desaparición de Emely, él y sus seres queridos, prácticamente, no tuvieron contacto con Marlin, pero la duda los abrumó cuando se dieron cuenta de la presencia de un abogado, contratado por quien en el futuro sería la suegra de su hija.

Se recuerda que el cuerpo de Emely Peguero fue hallado el 31 de agosto de 2017 dentro de una maleta en la comunidad de Cayetano Germosén, provincia Espaillat, ocho días después de su desaparición.

La autopsia determinó que murió por un aborto inducido y por un fuerte golpe en la cabeza.

Por la muerte de la menor embarazada guarda prisión Marlon Martínez, mientras que Marlin Martínez fue liberada luego de haber permanecido por más de dos años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.