Padre de Bill Gates muere a sus 94 años

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN INTERNACIONAL. – William Gates II, el padre del cofundador de Microsoft, Bill Gates, falleció a los 94 años. El deceso fue comunicado por la familia este martes y confirmado con una publicación vía Twitter.

“Mi padre era el Bill Gates “real”. Él era todo lo que intento ser y lo extrañaré todos los días”, escribió Bill Gates en su Twitter.

Gates II, quien era un abogado y filántropo estadounidense, padecía de Alzheimer y falleció este lunes en su casa de playa, ubicada en el estado de Washington.

En su obituario, la familia se refirió a él como una persona con un “profundo compromiso con la equidad social y económica” y lo enmarcó como el responsable de los primeros esfuerzos de la Fundación Bill y Melinda Gates para mejorar la salud global, entre otras iniciativas.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb

— Bill Gates (@BillGates) September 15, 2020