Padre de adolescente ultimada en Cotuí revela tenía meses de casada y su pareja era un adicto a la droga

EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- El padre de la adolescente ultimada en Cotuí, reveló este lunes que la pareja de su hija de 5o años era un “tecato” y consiguió un arma ilegal para quitarle la vida a su hija con quien tenía unos meses de casada.

“Él consiguió un arma ilegal se metieron al hotel y le dio el plomazo en la cabeza”, expresó Israel Rodríguez con rostro acongojado cuando trasladaban en una camioneta el féretro de su hija.

Señaló que no tenía buenas relaciones con su yerno Mariano Jiménez Peralta (Muñeco) y aseguró que aconsejaba a su hija Ysraelina Rodríguez de que no tuviese una relación sentimental porque no valía la pena.

Este domingo un hombre se entregó a la Policía Nacional tras ser acusado de entregar el arma con la cual una persona mató de un disparo a la menor de 14 años Ysraelina Rodríguez Benzán, en el sector La Bija de Cotuí el pasado sábado.

El detenido fue identificado como Juan Almonte Bautista (El Electricista), quien está siendo señalado como la persona que facilitó el arma de fuego a Mariano Jiménez Peralta (Muñeco) de 54 años.

