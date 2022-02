Padre clama por castigo para agente policial que acusa de matar a su hijo

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO, EL NUEVO DIARIO.- El padre de un joven muerto a tiros el año pasado por un agente policial en el barrio Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte, clamó porque se haga justicia en el caso de su hijo.

Ángel Marte de los Santos acusa al agente Tomas Emmanuel de Sosa Soler de matar a balazos a su hijo Ángel Marte Florián, de 25 años, en un hecho ocurrido a las 5:00 de la tarde del 9 de Junio de 2021, próximo al Bulevar Salome Ureña, cercano a la entrada de la avenida principal de Sabana Perdida.

Marte de los Santos explica que al momento de caer abatido de siete disparos, su hijo se dirigía desde el barrio Domingo Savio, donde reside, a visitar una hija que vive en Sabana Perdida.

Indica que el policía de Sosa Soler alegó que disparó contra el joven para defenderse de un supuesto atraco, argumento que asegura no tiene ningún sentido porque su hijo no era un delincuente.

Mostró un papel de buena conducta para demostrar que su hijo no era un delincuente, como el policía quiso argumentar para justificar el crimen.

Señaló que a raíz del hecho de sangre, el agente policial fue arrestado, pero antes de las 48 horas fue dejado en libertad y desde entonces no se ha hecho nada serio, nada concreto, para que se le aplique justicia por el crimen que cometió.

Agregó que el expediente del caso está en manos de Gilberto A. Castillo Fortuna, magistrado fiscal de Santo Domingo Este, de la provincia Santo Domingo, pero a más de 8 meses del asesinato de su hijo el expediente no camina, no se le da respuesta a su reclamo, dando la sensación de que no se quiere hacer justicia con el matador de su vástago.

Apuntó que teme que se quiera dejar el caso impune, ya que según informes el agente policial en cuestión, está asignado al servicio de un oficial de alto rango de la institución.

Tras expresar el temor de que el crimen quede impune, Ángel Marte de los Santos declaró que para tranquilidad de su familia y de la sociedad, espera que la justicia se active y haga realidad el proceso para que el agente Tomas Emmanuel de Sosa Soler reciba el castigo correspondiente y pague como se debe por la muerte a tiros del joven.

Relacionado