La naturaleza nos entrega una valiosa riqueza que no siempre apreciamos en su justa dimensión. Eso se nota cuando la destruimos, cuando no la preservamos y cuando no sabemos hacer un buen provecho de ella.

Esa riqueza incluye el aire, el agua, la tierra, los árboles, la luz, el sol, los minerales, ríos, playas y montañas. En fin, está en cada cosa útil y que podemos transformar para colocar valor agregado.

Y, además, disponemos de la inteligencia para ser racionales. Sin embargo, la naturaleza parece ser más sabia y no crea frontera, por lo que desde el punto de vista verde lo que ocurre en Haití como en la República Dominicana impacta la isla en que estamos asentados.

Es válido promover nuestro pacto verde.