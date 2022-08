Pacientes con enfermedades degenerativas claman ayuda a Abinader por falta de medicamentos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Pacientes con enfermedades degenerativas y de alto costo en Santiago piden al presidente de la República, Luis Abinader, a la primera dama Raquel Arbaje y al ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera, que les ayude a obtener los medicamentos que por más de seis meses se encuentran sin adquirir.

En las instalaciones del Hospital Regional José María Cabral y Báez, decenas de personas que padecen diferentes enfermedades manifestaron que se encuentran en deterioro y que algunos ya han muerto por la ausencia de las medicinas que necesitan.

Vickiana Rojas expresó que: “en Santiago no están llegando los medicamentos, estamos sufriendo en el Cibao señor presidente, Raquel Arbaje, ayúdenos como mujer necesitamos su ayuda, vamos a darle esta semana si no nos resuelve esta semana vamos a ir a Santo Domingo, no sabemos si en Santo Domingo está llegando como usted habló que lo triplicó, aquí no está llegando, aquí estamos sufriendo y esto no tiene vuelta atrás”.

Rojas explicó que cuando un enfermo de reumatismo sufre un deterioro en una de sus articulaciones, aunque más tarde tome los medicamentos no hay forma de que esa parte funcione como lo hacía anteriormente.

“Cuando un brazo tiene una lesión aunque tome el medicamento el brazo no vuelve. Apiádense de nosotros aquí en Santiago, vamos a esperar respuesta esta semana sino vamos a la capital a Salud Pública. Ministerio de Salud Pública queremos una respuesta”, dijo.

La mujer resaltó que al visitar el hospital las únicas respuestas que le ofrece son; que no han llegado, que no lo han comprado, que vienen la próxima semana y que lo peor de todo es que tienen meses a la espera.

“Vinimos aquí y no tenemos respuestas, nos dicen que no hay, que no han llegado, que no se ha comprado, que esta semana viene y nosotros, estamos sufriendo, hay niños sufriendo señor presidente, muchos niños sufriendo con esta enfermedad, muchas mujeres, muchos hombres productivos del Cibao, que dan productividad a la República Dominicana”, insistió.

Por otro lado, Miguel Estévez, explicó que una de sus compañeras falleció hace unos meses debido a que su defensa y su sistema inmunológico se deterioró.

“Padecemos de enfermedades catastróficas, degenerativas, de manera tal que a medida que avanza y se tardan en que lleguen los medicamentos, así mismo avanzamos deteriorando nuestra salud tanto física como mental, de hecho, una compañera murió recientemente”, sostuvo.

Relacionado