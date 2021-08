Pacheco apoya diversificación de inversión de los fondos acumulados en la Seguridad Social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó hoy que los recursos acumulados en la Seguridad Social deben convertirse en el motor del desarrollo de la vida nacional, financiando proyectos privados que puedan crear riqueza y empleos.

El congresista expresó que, en la actualidad, la gran mayoría de financiación con esos fondos ha ido al sector público.

Aseguró que pronto se logrará una reforma integral de la Ley de Seguridad Social, la cual será el resultado de un gran consenso con los diferentes actores que intervienen en el tema.

Pacheco aclaró que la Ley de Seguridad Social debió reformarse por mandato de ella misma diez años después de su aprobación, y que la legislación tiene deficiencias acentuadas, acumuladas de 20 años de aplicación.

El presidente de los diputados habló de este y otros temas al responder preguntas de los comunicadores Adalberto Grullón y Millizen Uribe en el programa Uno + Uno, transmitido por Teleantillas, canal 2.

Código Penal

Preguntado sobre el debate que se ha suscitado en el Senado sobre el Código Penal, Pacheco dijo que ese estamento debe hacer lo que entienda, “son dos cámaras totalmente diferentes y pese a algunas diferencias que hemos tenido, hemos trabajado en armonía y coordinación y eso ha sido fructífero para la aprobación de importantes proyectos”, indicó.

“En la Cámara de Diputados, al Código Penal no se le dio una aprobación alegre, nosotros consultamos los más importantes juristas, unos 20 abogados que hicieron sus aportes para este importante proyecto, entre ellos Ricardo Rojas León, en representación de Finjus, Eduardo Núñez, entre otros”, sostuvo.

Empero, aclaró que ciertamente el proyecto tiene algunas situaciones que debería verlas el Senado y tomarlas en consideración y si entienden que deben modificarlas que lo hagan, y si entienden que deben aprobarlo como está, que hagan el trabajo que le corresponde constitucionalmente.

“Lo que nosotros decimos es que hemos hecho nuestra parte y aprobamos un gran código, que puede tener defectos, que tiene visiones que contradicen importantes sectores de la vida nacional y que ojalá que el Senado pueda darle la debida corrección”, recalcó.

Proyecto de agua

Al hablar de la Ley de Agua, que está pendiente de aprobación, y la preocupación de gran parte de la población sobre una posible privatización del líquido, Pacheco aseguró que bajo ninguna circunstancia el agua se privatizará.

Valoró el empeño que le ha puesto el presidente Luis Abinader al tema del agua, creando el gabinete de agua que se reúne una y dos veces a la semana, cuyos encuentros casi siempre son encabezados por el propio mandatario.

Exoneraciones a legisladores

Sobre este tema dijo que los legisladores deben empezar a revisarlo e informó que ya la Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto para revisar el tema de las exoneraciones, que sometió el diputado Gustavo Sánchez, que cuenta con la simpatía de una gran cantidad de legisladores.

“Yo decidí no tomar las exoneraciones y no lo publiqué en ningún lado, claro está, yo tengo una justificación, tengo vehículo, vivo en el Distrito, no es lo mismo un congresista que viva en pedernales, por ejemplo, que tiene que trasladarse constantemente a su provincia”, aclaró.

Causales

Cuestionado sobre la exclusión de las causales del Código Penal, el legislador aclaró que se hizo para facilitar su aprobación y que ya se sometió la ley especial para las causales y que está en discusión a cargo de una comisión de diputados. Reiteró su posición particular a favor de las tres causales.

Gestión productiva

“Nosotros nos comprometimos el 16 de agosto pasado con el país de que íbamos a reducir la mora legislativa y los números son sencillamente espectaculares. Para que tengan una idea nosotros celebramos durante todo el año casi dos mil reuniones de comisiones, de la cuales, 66 fueron descensos a todo el territorio nacional, tratando de solucionar diversos problemas en nuestro rol de representación”. Aseguró

De igual manera, dijo que en su gestión la Cámara de Diputados ha aprobado y conocido más de 600 asuntos donde están importantes proyectos de ley, por citar algunos el proyecto de ley de Aduanas, que se va a promulgar mañana, el de las mejoras regulatorias o simplificación de trámites, que anula una serie de procedimientos para obtención de permisos para operar en la República Dominicana, la ley del lenguaje de señas, los proyectos sucesivos de presupuestos y sus complementarios, el que prohíbe el matrimonio infantil, entre otros.

Cuestionado sobre sus aspiraciones futuras dijo, “estoy concentrado en las funciones actuales y luego veremos que trae el barco”.

