El Pachá pide 5 millones de dólares para seguir en La Mega 97.9 FM en New York

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La estructura radiofónica SBS no ha renovado contrato a los locutores dominicanos Frederick Martínez “El Pachá” y Janeiro Matos, quienes desde hace cinco años eran las figuras principales del programa “El Jukeo”, que se transmite de 3:00 a 7:00 de la noche por La Mega 97.9 FM, sin embargo, el Pachá dice que no están en la emisora porque están exigiendo un contrato por la suma de 5 millones de dólares.

“He contratado un bufete de abogados que cobra 40 mil dólares por sus servicios jurídicos. Estamos negociando un buen contrato. Yo pido 5 millones y ellos sólo quieren dar 3 millones de dólares, estamos negociando con esos legistas las cláusulas, de no cumplir con esas exigencias si podrías afirmar nuestra salida”, expresó Martínez a El Nuevo Diario.

La dupla de Matos y El Pachá es considerada la fórmula más ganadora de los últimos tiempos en su horario. Han logrado sorprendente rating, y con una facturación de millones de dólares al año. Esta situación tan incómoda apunta a que no se han puesto de acuerdo, señaló el periodista José Zabala.

Frederick Martínez ha trabajado para Univisión, Telemundo, Radio Wado, entre otras estaciones de New York por más de 15 años. No obstante, hasta el momento el animador indicó que no puede dar más detalles porque puede perjudicar el proceso.

“La Mega no está en quiebra, eso es falso de toda falsedad. La frecuencia 97.9 con asiento en New York es la estación radial más poderosa de América Latina, la que tiene ingresos de publicidad por más de 300 millones de dólares en un año, en donde todos quieren trabajar”, añadió El Pachá.

