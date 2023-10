Pablo Ulloa atribuye a “irresponsabilidad” del Estado los conflictos por titulación de terrenos

Dice respuestas del Defensor del Pueblo rondan el 92 %

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El titular de la Defensoría del Pueblo, Pablo Ulloa, consideró que el Estado dominicano ha sido “iresponsable” en evitar los conflictos que se generan por la titularidad de terrenos en la República Dominicana.

Durante una entrevista exclusiva en el espacio “Cátedra Jurídica», que conduce el doctor Manuel Conde, Ulloa precisó que la tenencia de la tierra “tiene que ser abordada con seriedad” en el país, ya que es una de las mayores quejas que llegan al órgano extrapoder.

“La tenencia de la tierra es un tema que genera mucha conflictividad en República Dominicana. Yo creo que el tema de titulación tiene que ser abordado de manera seria (…) son elementos que llegan continuamente allá (Defensor del Pueblo) y tienen que ser respondido, no solamente por parceleros, sino hasta por empresarios que se ven de alguna manera imposibilitados de poder ejecutar proyectos que adquirieron de buena lid, pero tienen personas viviendo y el Estado ha sido irresponsable”, detalló Pablo Ulloa.

El defensor del Pueblo explicó que la “irresponsabilidad” del Estado ha sido tanto entregar los títulos de propiedad a dueños, como en reubicar a personas que ocupan terrenos privados.

Otro de los temas que llegan en conflictividad al Defensor del Pueblo es el medioambiental, razón por la cual el incumbente llama a reflexionar en esa dirección, pues aduce que no “podemos tirar la basura al aire libre”.

Responde en un 92 %

Pablo Ulloa detalló que si bien es es cierto que llegan constantes casos de conflictividad, la presente gestión ha logrado que sus reclamos sean respondidos en un 92 %, cuando en el pasado “ni siquiera el 20 por ciento respondían”.

Puntualizó que una vez el Defensor del Pueblo realiza algún reclamo a cualquiera de las instituciones, se produce un acercamiento que termina en una mediación o en una respuesta oportuna, ya que el silencio administrativo también es una de las estrategias para evadir sus responsabilidades.

El defensor del Pueblo puso como ejemplo el caso de los reclamos de orden energéticos, donde en innumerables ocasiones las personas ponen sus reclamos y no obtienen respuestas. “Se quedan en que la notificación no les ha llegado y entonces no pueden hacer el orden jerárquico que plantea la ley”.

Indicó que debido a la “significación” de los casos, se ha hecho un esfuerzo junto la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), a los fines de que las notificaciones lleguen a los usuarios y que su ausencia no sea un motivo para no actuar.

Logros de su gestión

Pablo Ulloa detalló una serie de logros que su gestión ha desarrollado al frente del órgano defensor de los derechos ciudadanos, apuntando que se han realizado una serie de acuerdos con otras instituciones en esa dirección.

“Nosotros desde el año pasado para acá no dejamos ningún caso inconcluso, que ese era también uno de los elementos”, sostuvo, agregando a seguidas que el referido también también se enmarca en los puntos que ha mejorado su dirección.

