Pabellón de la Fama reconocerá a Bernhardt, Pimentel, Tejeda Cessé y Huyke

EL NUEVO DARIO, SANTO DOMINGO.- El Pabellón de la Fama reconocerá a cuatro destacados deportistas en ocasión de la celebración del 57 Ceremonial de Exaltación que se realizará el domingo 19 de noviembre.



Las personalidades a ser galardonadas son el ex pelotero profesional Carlos Juan Bernhardt, Manuel Alberto Pimentel (Bolacho), Osiris Tejeda Cessé y el puertorriqueño Emilio E. Huyke Colón.



Los reconocimientos a Carlos Juan, Tejeda Cessé, Pimentel y Huyke Colón se harán en la víspera de la celebración del ceremonial, informó el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.



Expresó que el acto donde se reconocerá la trayectoria deportiva de esas personalidades, tendrá lugar el viernes 17 a las 12:00 del mediodía, durante el Almuerzo-recepción de Bienvenida que ofrece el Pabellón de la Fama a los nuevos inmortales que serán exaltados en la Clase 2023.



Este año fueron elegidos los ex peloteros Adrian Beltré, Julián -Satanás- Heredia y Armando Benínez, Dionicio Gustavo, en karate; Lariza Díaz, baloncesto; Brenda Corrie, golf; Brígida Pérez, tenis de mesa; Joselito Ramos, softbol; Eliseo González, ajedrez, Robert Jiménez, atleta paralímpico y los propulsores Leo Corporán e Isaac Ogando.



La versión 57 se efectuará a partir de las 10:00 de la mañana del tercer domingo de noviembre, en el auditorio del Pabellón de la Fama, con sede en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Carlos Juan Bernhardt



Nació en San Pedro de Macorís el 9 de septiembre de 1950 de una familia de deportistas, principalmente peloteros como fueron sus hermanos Moncho, José Juan y sus sobrinos César y Josephang.



Desde muy joven se destacó en los deportes, incluso a los 14 años fue campeón de Jabalina, orientado por Tomás Binet, rompiendo el récord nacional en poder de Felipe Alou.



Fue lanzador amateur hasta que fue firmado por los Pilotos de Seattle en 1969. Duró dos años en esa organización. En un torneo en Venezuela tuvo una fractura en el hueso húmero de su brazo de lanzar. Los Yankees lo firmaron en 1971, pero no pudo recuperarse de la fractura y se retiró en 1973.



En el béisbol local lanzó brevemente durante esos años. Su carrera de scout y coach fue una de las más largas y fructíferas. Fue buscatalento de los Orioles de Baltimore desde 1985, siendo jefe de scout en el país por 12 años. Dos años después fue entrenador del equipo de los Orioles de Baltimore en Grandes Ligas. Luego fue scout del equipo para toda Latinoamérica.



En total duró 28 años trabajando con los Orioles y firmó 250 jugadores, entre ellos el próximo inmortal Armando Bénitez.



Manuel -Bolacho- Pimentel (Propulsor)



Nació el 20 de enero de 1948, en Baní, Provincia Peravia. Se destacó como un gran propulsor del béisbol y de otros deportes de esta provincia.



Tuvo una participación nacional e internacional como delegado y miembro del cuerpo técnico en los siguientes eventos.



1984, Saskatchewan, Canadá. En 1986 fue miembro de comisión técnica de béisbol, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.



Fue miembro del comité organizador de los Juegos Nacionales de San Francisco de Macorís, Barahona, San Cristóbal, La Vega, San Juan y Moca.



En 1996 fue delegado del equipo juvenil de República Dominicana, en el Mundial de Béisbol, que se disputó en Sancti Spíritus, Cuba, organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol (Copabe).



En 1997, fue delegado del equipo de República Dominicana, en el Campeonato Panamericano de Béisbol, celebrado en Londrina, Paraná, Brasil.



En 1998, fue delegado por el equipo nacional, en el Premundial de Béisbol, celebrado en Panamá. En el 99 fue delegado por el equipo nacional, en los Juegos Panamericanos de Béisbol, celebrados en Winnipeg, Canadá.



En 2002 fue delegado en el torneo Serie de la Américas, Monterrey, México. En varias ocasiones fue presidente de las Asociaciones de Softbol y Béisbol de La Provincia Peravia, además, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Béisbol.



Emilio E. Huyke Colón



Oriundo de Humacao, Puerto Rico, donde nació el 28 de febrero de 1912.



Fue un multifacético hombre del deporte y la comunicación que observó en el atleta dominicano la morfología para descollar en cualquier actividad atlética por la década de los años ‘40s.



Don Emilio fue el asesor y promotor de que se fundara el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. El reconocimiento del fallecido hombe del deporte lo recibirá su hijo del mismo nombre.



Durante una visita al país, en 1950, y dada la gran cantidad de peloteros criollos en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Huyke recomendó a la entonces Dirección General de Deportes (DGD), la creación de la Liga de Béisbol Profesional Dominicana.



Y, para entonces, el fenecido cronista Félix Acosta Núñez, tomó para sí esta petición y con sus escritos en el antiguo diario La Nación, propugnó por la organización de este evento que hoy es una tradición de un poco más de 60 años.



Huyke, además, pronosticó, en 1964, que República Dominicana sería sede de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, de acuerdo al espíritu de trabajo, entrega y solidaridad de los dominicanos.



En ese momento, Huyke era presidente del Comité Organizador de los X Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, Puerto Rico.



Don Emilio realizó visitas a la nación, en las que siempre entregaba útiles deportivos, reglas de los diferentes deportes e impartía charlas sobre la actividad deportiva.





ANDRÉS OSIRIS TEJEDA CESSE





Nació el 30 de noviembre de 1961 en Monseñor Nouel, Bonao, del matrimonio de Modesto Tejeda (fallecido) y Mireya Altagracia Cessé.



Está casado con la señora Cesarina Restituyo, con quien ha procreado a Bianca Mireya, César Osiris, Mireya Altagracia y César Modesto.





Tejeda Cessé ha combinado el periodismo con la dirigencia deportiva. Antes de estudiar comunicación, cursó las carreras de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de derecho, en la Universidad Mundial Dominicana, dejándolas luego de tres y diez semestres, respectivamente.



Es licenciado en comunicación social en la universidad UCATECI, desde 1975 cuando.



En el deporte ha sido un destacado propulsor desde la edad de 14 años.





Actualmente preside la Federación Dominicana de Remo y Canotaje, la Asociación de Baloncesto de Bonao y preside la Unión Deportiva de esa provincia.



Como dirigente deportivo inició presidiendo el equipo Los Pequeños Gigantes, 1972; secretario general y miembro fundador de la Liga José Ovando, 1984; fundador de la Liga Samuel Olivares, 1986;



Además, presidente de la Asociación de Voleibol de Bonao, 1985-1996;. Presidente Asociación de Baloncesto provincial, 1985-2008; presidente Asociación de Ciclismo, 1992-1994; secretario Asociación de Remo y Canotaje Bonao, 2003-2008; fundador del Círculo de Baloncesto de Bonao 1987.



Es fundador y primer vicepresidente de la Unión Deportiva Monseñor Nouel entre 1987 y 1990, cuando asumió la presidencia y desde entonces ha sido reelecto consecutivamente hasta la actualidad.





En la comunicación, fue presidente fundador en 1990 de la Asociación de Cronistas de Monseñor Nouel, fundador-director del mensuario revista Antorcha Deportiva, 1994; director de deportes de la Oficina de Gestión Senatorial, 2008; editor deportivo de La Prensa de Ahora; editor deportivo de El Resplandor





Ha sido un productor y conductor de innumerables programas deportivos de radio y televisión; así como de análisis políticos.



A nivel nacional, fue miembro del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Baloncesto, en el período 82-86; primer vocal de Fedombal, 88-92; así como vicepresidente de esta federación del 96 al 2000, primer vocal del 2000 al 2008, cosecretario entre el 2008-2012 y vicepresidente para el cuatrienio 2020-2024.



Además,, secretario general para el Caribe de la Confederación Panamericana de Maxi Baloncesto, 1989; delegado de la Secretaría de Deportes, 88-96



Desde el 2002 es el presidente de la Federación Dominicana de Uniones Deportivas (FEDODUDE).



En la Federación de Remo y Canotaje comenzó como vicepresidente 2008 hasta el 2012 y a partir del 2013 asumió la presidencia, cargo que aún conserva.



Durante su larga trayectoria ha recibido reconocimientos por la Federación Internacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, S.N.P.P. filial Bonao, Círculo de Periodistas de Honduras, Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Costa Rica.

