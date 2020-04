Ozuna: “Ricky Martin me sacó de remix Tiburones”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El astro de la música urbana , Ozuna, confesó que su compatriota Ricky Martin lo sacó de la colaboración de “Tiburones Remix”, luego de que ya había grabado su voz y aportado a la música.

Y es que Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del reguetonero, expresó haberse sentido sorprendido que luego de trabajar junto al intérprete de “La copa de la vida” en una nueva canción, esta no saliera y encontrarse con otra versión totalmente diferente donde está su colega Farruko.

Al ser entrevistado por el comediante y comunicador Molusco, Ozuna dijo que entiende la decisión de Ricky y su equipo, quizás haya sido por los problemas que hace ya más de un año se vio envuelto, porque se filtró un video porno de él, además de la supuesta acusación que lo involucraron con el asesinato del cantante de trap Kevin Fret.

“No sé si después de todo eso cambio de perspectiva sobre mí, cambió de impresión conmigo, este no es el Ozuna que conozco”, expresó el artista.

“Sentí que cambió la perspectiva de cómo me veía un Ricky después de la situaciones que yo tuve, pues yo respeto eso. Me interesé mucho en la canción, otro estilo de ritmo, le pusimos el sazón” continuó diciendo el cantante.

Ozuna dijo que viajó a Miami a grabar la canción y que cuando se enteró que no iba a estar en el remix no se molestó pero si se puso muy triste, “respeto mucho a Ricky, ir a Miami, coño, Ricky, me dolió”.

Al ser cuestionado si volvería a grabar con el cantante de pop, este dijo que no tiene problema de hacer otra canción.

“Esa es la bestia yo no lo conocía y ese día me reí mucho es un tipo muy exagerado” expresó Ozuna en la entrevista con Jorge Pabón mejor conocido como ‘Molusco’.

