Ozuna le compra una casa a su abuela en Puerto Rico tras recibir fuertes críticas

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PR. – El artista puertorriqueño Ozuna publicó este domingo a través de sus redes sociales los avances de la construcción de la casa de su abuela paterna, Eneida Céspedes, tras recibir fuertes críticas hace unas semanas debido a un reportaje que hiciera Telemicro sobre los dominicanos que trabajan en las calles de Río Piedras, Puerto Rico, donde la dominicana, quien crió al cantante, fue vista entre criollos residentes en “La Isla del Encanto”.

“Mami, dime cómo te sientes con el regalo de cumpleaños. Desde Río Piedra en Puerto Rico… se mudó la doña, tiene su vuelta. Aquí les presentó a Eneida que les está mostrando su casa que está en construcción”, dijo el artista de origen dominicano-puertorriqueño.

Por su parte, doña Eneida respondió: “A los fanáticos para que después no digan que tú no has hecho nada, mire…”, y su nieto la secundó diciendo: “Miren, para que coman boca”.

Según informaciones suministradas por el portal “Mas Vip”, a pesar de que el intérprete de “Se preparó” respondió en ese entonces, un comentario explicando que su abuela trabaja no porque necesite dinero, sino por la humildad y el amor al trabajo que la caracteriza, la mismísima señora Eneida aprovechó este reciente clip para defender a su nieto.

Hace un mes el “Negrito de ojos claros” recibió criticas por permitir que su abuela trabajara en un puesto en la calle, a lo que el cantante reaccionó.

“Bueno, nuestros abuelos no están acostumbrados a dejar de trabajar. Esa es mi vida, mi todo y si ella me dice que quiere seguir trabajando la respeto. La amo y la ayudo a todo lo que me le siga dando vida. No es el dinero que nos hace trabajar, es la humildad, el corazón y el respeto por lo que hacemos. Te amo mami, eres la mejor”, respondió en ese momento Ozuna.

Ozuna fue criado por su abuela a quien le llama “mami”. Hace un año en los Latin American Music Awards, fue honrado con el premio ‘Evolución Extraordinaria’ y subió a recibir el galardón junto a doña Eneida con un largo y emotivo abrazo lleno de sonrisas y lágrimas de felicidad.

“Primero que nada quiero darle las gracias a esta viejita, a esta señora tan hermosa, a este ángel y a este tremendo ser humano que me enseñó que las peores guerras se ganan de rodillas y que todo está en las manos de Dios. Nacimos para luchar y que nacimos para darlo todo”, fueron las palabras del artista para su abuela.

