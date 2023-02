Ozuna lanza su álbum en vivo “Ozu Vivo”; anuncia su esperada gira mundial

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – El superastro de la música latina, Ozuna, no sólo cautivó a las audiencias anoche con su presentación en vivo durante la trigésima-quinta edición de Premio lo Nuestro, sino también, nos sorprende el día de hoy con el lanzamiento de su nueva producción discográfica OZU VIVO, y el anuncio de su gira global “Ozuna Vivo” que iniciará en Estados Unidos el 18 de mayo.

“Ozu Vivo” incluye sus más grandes hits como: «Se Preparó», «Dile Que Tú Me Quieres», «Escápate Conmigo», «Síguele Bailando», «El Farsante» y «Taki Taki» entre otros, grabados en vivo durante su concierto en República Dominicana en el 2020, poco antes de que iniciara la pandemia; además de versiones acústicas de tres canciones que salieron en los últimos años, «Del Mar», «Caramelo» y «Despeinada». Son un total de 16 canciones en vivo y acústicas que han marcado su fenomenal carrera, posicionándolo como uno de los artistas latinos más influyentes en la industria musical.

“Ozu Vivo”, es un nuevo álbum que no sólo destaca los éxitos de Ozuna sino también su melodiosa voz aunado a su inigualable flow urbano, plasmados en cada una de sus canciones que se han convertido en las favoritas del público a nivel global.

Cabe destacar que anoche la superestrella presentó en vivo una espectacular presentación donde interpreto un medley de sus éxitos, incluyendo por primera vez su reciente sencillo «Hey Mor», conquistando a la audiencia presente, así como a la televisiva. Para ver la presentación de Ozuna en Premios Lo Nuestro.

Y por si fuera poco, el cantante anunció su regreso a los escenarios en concierto tras más de tres años, con su esperada gira global «OZUNA VIVO» que comenzará en Estados Unidos el 18 de mayo con más de 23 fechas confirmadas; seguido por Europa en julio y agosto en 14 ciudades actualmente. En las próximas semanas se anunciaran más fechas de este fenomenal tour donde Ozuna interpretará sus más grandes éxitos para complacer a todos los fans que anhelaban volverlo a ver en concierto.

Los tickets para la primera parte de la gira en Estados Unidos salen en a la venta la próxima semana. Todos los detalles se revelarán en las redes del artista.

Fechas confirmadas del «OZUNA VIVO TOUR» en Estados Unidos:

Fecha Ciudad Venue

Mayo 18 San Diego, CA Pechanga Arena

Mayo 19 San Jose, CA SAP Center

Mayo 20 Las Vegas, NV Grand Garden

Mayo 21 Los Angeles, CA KIA Forum

Mayo 25 Seattle, WA Climate Pledge Arena

Mayo 26 Portland, OR Veterans Coliseum

Junio 1 Sacramento Golden 1 Arena

Junio 2 Ontario, CA Toyota Arena

Junio 3 Phoenix, AZ. Footprint Arena

Junio 8 San Antonio, TX AT&T Center

Junio 9 Laredo, TX Sames Auto Arena

Junio 10 Hidalgo, TX Payne Arena

Junio 11 Houston, TX Toyota Center

Junio 15 Dallas, TX American Airlines Center

Junio 16 Tulsa, OK BOK Center

Junio 18 Chicago, IL Allstate Arena

Junio 23 Miami, FL FTX Arena

Junio 24 Orlando, FL Amway Center

Junio 25 Atlanta, GA State Farm Arena

Junio 29 Reading, PA Santander, PA

Junio 30 Brooklyn, NY Barclays Center

Julio 1 Boston, MA TD Bank Arena

Julio 2 Washington, DC Capital One Arena

Fechas confirmadas del «OZUNA VIVO TOUR» en Europa:

Fecha Ciudad Venue

Julio 7 Paris Francia Accor Arena

Julio 8 Marbella España Oassis

Julio 9 Ibiza España Ushuaìa

Julio 14 Tenerife España Golf Costa Adeje

Julio 15 Den Hagg Holanda Zuiderpark, The Hague

Julio 16 Ibiza España Ushuaìa

Julio 20 Milan Italia Milano Latin Festival 1

Julio 21 Valencia España Zevra

Julio 22 Madrid España Espacio Mad Cool

Julio 23 Barcelona España Parc del Forum

Julio 29 Nidau Suiza Lakelive Festival

Julio 30 Londres UK TBC

Agosto 3 Cadiz España Puerto de Santa Maria

Agosto 5 Torrevieja España Antonio Soria

*** fechas adicionales se anunciarán próximamente

Acerca de Ozuna

El multigalardonado cantante y compositor puertorriqueño OZUNA es uno de los artistas más destacados y escuchados de la música latina en todo el mundo. Desde que inició su carrera en 2015, Ozuna ha ganado innumerables reconocimientos, incluyendo la lista de personas más influyentes de la revista Time (2019), el premio al Compositor Latino Contemporáneo del Año de BMI (2019, 2021) y Canción Latina Contemporánea del Año «Taki Taki». (2020).

Ganó sus primeros dos Latin GRAMMYs® en noviembre de 2020, por su colaboración “Yo x Ti, Tú x Mí”, con Rosalía. También se llevó a casa el Premio Evolución Extraordinaria en los Latin American Music Awards 2021. En República Dominicana, recibió el premio “Soberano Solidario” en la edición 2021 de los Premios Soberano por su labor humanitaria. En el verano de 2022, regresó de gira por Europa, presentándose ante casa llena en ciudades de España, Francia, Italia, entre otros países.

En agosto de 2022, lanzó «Arhbo», sencillo para la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, junto con el rapero congoleño-francés Gims y RedOne. En octubre de 2022, lanzó su quinto álbum como solista, OzuTochi; seguido del mayor debut en español en YouTube de 2022, “Monotonía”, una colaboración con la superestrella colombiana Shakira.

En noviembre de 2022, recibió un reconocimiento de Sony Music Latin por superar los 50 mil millones de reproducciones de audio y video entre todos sus álbumes: Odisea, Aura, Nibiru, ENOC y OzuTochi. El 18 de diciembre de 2022, Ozuna se presentó en vivo en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

