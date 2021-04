Ovi Saldívar da esperanza a perremeistas sin empleo, pero recuerda que Abinader es el presidente de todos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viceministro Administrativo de la Presidencia, Ovi Saldívar, aseguró que el gobierno de Luis Abinader irá colocando gradualmente a cada uno de los dirigentes y miembros de la base del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que todavía se encuentren desempleado.

Sin embargo, recordó a los perremeistas que no todos caben ocupando puestos en la administración pública, al menos de manera tan inmediata como lo quieren sus compañeros de partido.

“Apenas estamos comenzando con un gobierno nuevo y no podemos colocar a toda la gente. Además, hay que entender que los tiempos cambiaron, que ya tú no puedes desvincular a una persona si no le tiene sus prestaciones laborales, adicional a los que están protegidos por la ley carrera administrativa”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, les dijo a sus compañeros de partido que el presidente Abinader reconoce que cada uno de los perremeistas hizo su función para lograr que el PRM alcanzara el poder en las pasadas elecciones.

Pero pidió a la militancia y dirigencia del PRM a no olvidar que Luis Abinader es el presidente de todos los dominicanos.

Ovi Saldívar se pronunció sobre el particular al ser entrevistado por los periodistas Emilio y Luis Brito en el programa televisivo “Alianza con el Pueblo”, donde también abordó otros temas.

Sobre las tres causales

Saldívar se pronunció favorable a que se apruebe en el Código Procesal Penal la despenalización del aborto en las tres causales, señalando que República Dominicana es de los pocos países que aun no toman esa decisión.

“Nosotros no podemos estar ausente de una corriente mundial, globalizada, que tenemos que seguir lo bueno que hacen todas las naciones del mundo”, manifestó.

Dijo que el presidente Abinader no puede interferir en las decisiones de otro poder del Estado, como es el legislativo, en respuesta a quienes han pedido al jefe de Estado asumir su rol de líder del país para inducir a una decisión respecto a las tres causales.

“Tú no le puedes retorcer la voluntad a un legislador que tiene una independencia constitucionalmente establecida para legislar”, y aunque reconoció que el presidente sí puede sugerir no debe constreñir la decisión de los congresistas.

Adujo que esta administración de gobierno está obligada a marcar la diferencia contra las gestiones del PLD, que a su juicio es el causante de los muchos males que hoy padecen los dominicanos.

Policía Nacional

A juicio de Ovi Saldívar, 9 de diez escándalos en los que se involucra la Policía Nacional tienen su origen en la corrupción que históricamente a afectado a esa institución.

“Todo ese problema de la Policía es un problema de corrupción que hay ahí adentro, y eso hay que extirparlo, porque si no vamos a seguir teniendo caciques en determinadas jurisdicciones haciendo y permitiendo lo que les dé la gana”, precisó.

Finalmente, el exlegislador por la provincia Sánchez Ramírez dijo que el presidente Abinader ha podido administrar de manera muy correcta la crisis que heredó como consecuencia de la pandemia y del mal manejo que dio a la administración pública el anterior gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).