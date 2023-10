Ovi Saldívar: Alrededor del 80 % de partidos respaldan a Abinader por ejecutorias

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO – El dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ovi Saldívar, destacó que aproximadamente el 80 % de los partidos en el escenario político del país, han evaluado de manera sustancial la ejecución y gestión de un líder que tiene en mente el bienestar de los ciudadanos de la República Dominicana y por eso hoy respalda la candidatura presidencial de Luis Abinader.

«Todos están dirigiéndose hacia el presidente Luis Abinader, porque reconocen que el Estado dominicano nunca antes había sido tan eficazmente administrado y distribuido en función de lo que debería ser una sociedad organizada», expresó.

Saldívar compartió sus opiniones durante una entrevista realizada por los periodistas Luis y Emilio Osvaldo Brito en el programa «El Nuevo Diario AM,» transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En cuanto a la reelección del presidente Luis Abinader, Saldívar sugirió que parece muy probable que se lleve a cabo en la primera vuelta, ya que la mayoría de los dominicanos desean que el actual jefe de Estado continúe en el cargo durante cuatro años más.

Al abordar las críticas sobre los métodos de selección de candidatas en su partido, el dirigente político señaló que se trata de «ruidos que no deben ocupar un lugar destacado».

«Hay quienes pensaban que las encuestas me favorecían ayer y entonces era visto como algo positivo y aplaudible. Hoy, dado que las encuestas no me favorecen, no se ve de la misma manera. Los políticos deben comprender que el ejercicio de su cargo en cualquier posición política desgasta, especialmente cuando se trata de una posición municipal», explicó.

También manifestó que cualquier descontento que pueda existir en la base del partido es temporal, ya que los miembros del partido han aprendido de experiencias pasadas y eventualmente llegarán a un entendimiento.

Abel Martínez

En relación a las recientes declaraciones del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, quien acusó al Gobierno de ahogar al país, Saldívar afirmó que él es el único que está siendo presionado por el presidente de su partido y el líder de la Fuerza del Pueblo.

También comentó que conoce bien a Martínez porque trabajaron juntos como legisladores y en ese momento, el candidato presidencial actual vendía las cajas navideñas que proporcionaba la Cámara de Diputados.

«En ese momento, yo le compraba las cajas a él, ya que las que le correspondían no llegaban a su destino. Yo las adquiría y le entregaba un cheque de mi fundación. Si eso no fue así, que lo desmienta él. Esto ocurrió en el 2023», reveló.

Fantino

Saldívar, quien es presidente municipal del PRM en Fantino, destacó que recientemente realizaron una medición de la situación del PRM en su demarcación y aseguró que si las elecciones se celebraran hoy, ganarían con un 56 % de apoyo, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados quedarían en segundo lugar con un 44 %.

Además, resaltó que recientemente juramentaron al dirigente Antonio Espino, quien anteriormente fue candidato de la Fuerza del Pueblo, después de la formación de la «alianza venenosa» de los partidos de oposición y consideró que este nuevo miembro se unió para fortalecer el partido de Gobierno.