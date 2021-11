Ovalles anuncia entrada de Nicolino, Camargo y Ramos al roster de las Águilas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El gerente general de las Águilas Cibaeñas, Ángel Ovalles, reveló la tarde de este domingo la entrada al roster semanal a partir del martes de los lanzadores Justin Nicolino, Luís Ramos y del jugador del cuadro Johan Camargo.



“Realmente el pitcheo abridor no ha sido un punto fuerte, Joe Van Meter salió de algunos problemas estomacales que le afectaron bastante, se vio muy bien en su última salida en San Pedro; Wendolyn Bautista ya se insertó en la rotación y para mi lleva un ritmo de lanzador del año”, Indicó Ovalles respondiendo pregunta s sobre el pitcheo abridor.



Recordó Bautista llegó en el cambio criticado por muchos por Richelson Peña junto a Ramón Torres a las Águilas, y ya lleva un ritmo muy bueno y estará en rotación cada cinco días y creo que con lo de Wendolyn, la mejoría de Van Meter, esa rotación debe ser sólida junto a Maya y Ramón Rossó”.



El gerente de los aguiluchos informó que llegó Nicolino quien estará esta semana igual que Luís Ramos, el zurdo panameño estarán en roster, ambos pueden abrir y relevar.



Sobre Camargo, Ovalles anunció su llegada y viene a fortalecer el cuadro amarillo. Johan fue definido por el ejecutivo como “un panameño que ha dejado agradables huellas en las últimas dos coronas logradas por el conjunto”.



“Confirmando que Camargo estará en el roster semanal el martes y va a entrar a juego en cualquier momento de la semana que viene, no tengo el día exacto, eso va a depender de cómo él se sienta, pero en algún momento de la semana estará debutando”.



Otras revelaciones importantes de Ovalles fueron la entrada al roster semanal de varios jugadores que estarán disponibles en ánimo de fortalecer posiciones como la receptoría y el bullpen.



“Pudiera entrar al roster el cátcher Julio Rodríguez, adquirido desde los Leones del Escogido, así como los lanzadores de relevo Michael Tonkín y Yoan López quienes estarán disponibles desde el martes, dependiendo de si Félix lo usa, también estará disponible Nicolino, yo pienso que esta semana el roster va a recibir integraciones de calidad, ese bullpen va a estar sólido, con Tonkin y López, ayudando a Neftalí Felix y Wandy Peralta y todo eso va a ser un colchón para que Luís Castillo regrese a preservar ventajas en el inning seis y siete”, precisó.



Ángel Ovalles también aseguró que ha tenido contacto con jugadores como Santiago Espinal y Dellin Betances, revelando que ambos se preparan para entrar en cualquier momento de la temporada.



“De ese núcleo yo les puedo decir que Santiago Espinal y yo mantenemos bastante contacto, él está fortaleciendo el cuádriceps derecho que terminó lastimado y va a depender de cómo evoluciona en la semana que viene, tiene deseo, él me dice que quiere venir y yo le digo que no hay problema con la fecha en que él llegara, realmente en esta liga nunca es tarde”.



Sobre Betances informó que hace días que no hablan, “voy a confirmar como va su preparación, tiene planes y deseos de lanzar un mes y creo que con la fecha que hablamos hace semanas pudiese ser a final de este mes, si él realmente va en la manera que él quería”.



Sobre Carlos Martínez el gerente principal de las operaciones de béisbol del equipo cibaeño, dijo que se está preparando y es cuestión de que la rehabilitación le responda, puesto que viene de una operación en su pulgar derecho.



“Tsunami se está preparando, él viene de una operación, ese ya es un asunto de cuando la rehabilitación le responda, de verdad que la fortaleza que está demostrando su cuerpo podría ser una opción más adelante, ya habría que pensar en unos eventuales playoff, vamos a tratar de llegar al Tsunami para luego analizar eso”.

