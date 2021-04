Otro regidor del Distrito Nacional pasa del PLD a la Fuerza del Pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El regidor Aníbal Rivera pasó este sábado al Partido Fuerza del Pueblo, tras presentar renuncia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Rivera, quien es regidor por la Circunscripción número 3 del Distrito Nacional y vicevocero del Bloque de Regidores del PLD en el Ayuntamiento, comunicó su decisión en carta enviada al secretario general del partido morado, al cual informa que su renuncia tiene efecto inmediato.

Agrega que duró 19 años militando en el PLD, pero que ha llegado a la conclusión de que “así como avanzan los tiempos, la tecnología y el desarrollo global, en el mismo tenor avanzamos las personas y con ellas su ideología, por lo tanto, vislumbra un futuro diferente para la sociedad”.

Agradece al partido morado el trato recibido durante el tiempo que duró como militante de esa organización política.

Hoy, al tomar turno en el Concejo de Regidores, informó la decisión de pasar a la Fuerza del Pueblo, partido que lidera el expresidente de la República Leonel Fernández.

“Los secretos algún día hay que decirlos. En el día de ayer entregué una formal renuncia de mi partido glorioso; realmente de una manera amigable, dulce, de cariño, he decidido hacer esta renuncia, pero particularmente de todo, me siento con la satisfacción de poder compartir con todos mis compañeros, pero a la misma vez, me siento orgulloso, porque con toda responsabilidad y toda valentía, voy a pasar a la Fuerza del Pueblo”, sentenció Rivera.

En marzo, el regidor Robert Martínez, también del PLD en el Distrito Nacional, dejó esa organización para pasar a la Fuerza del Pueblo.-