¿Otro Mantequilla? Denuncian supuesta estafa multimillonaria de presidente Harvest Group

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Unas 50 personas denunciaron una supuesta estafa millonaria por parte del presidente de Harvest Group & Asociados, Jairo González, un joven que se dedica a la inversión de bolsa de valores y criptomonedas en el país.

Y es que según la denuncia, González le ha quedado mal a sus inversionistas, tal y como lo habría hecho Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, quien actualmente está cumpliendo seis meses de prisión preventiva acusado de estafa.

De acuerdo al periódico “Hoy”, la acusación fue depositada formalmente el lunes, ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que González fue denunciado por más de 50 personas.

Reportes indican que Harvest Group & Asociados supuestamente debe más de US$25 millones, agrega el periódico.

“La excusa que él (González) ha puesto desde el principio es que (él usaba) los brokers (intermediarios que sirven de enlace entre los clientes y el mercado financiero), como si fueran los bancos de la moneda virtual. Luego del broker ellos hacen algo llamado monetización, es ahí donde llevan el dinero a cuentas de bancos, el que ellos usaban era Banreservas, y esas cuentas de bancos entonces ellos les pagaban a uno los beneficios que uno obtenía”, dijo al diario uno de los presuntos afectados, que no fue identificado.

El denunciante dijo que la referida empresa justifica que ahora, con la guerra entre Rusia y Ucrania, algunos brokers estaban bloqueados y que estaban esperando que sean liberados.

Apuntó que otra excusa que usan es que supuestamente le congelaron sus cuentas desde la Superintendencia de Bancos.

“Sin embargo, también hay empleados de ellos que también están en la estafa y otros que hacen el tipo de negocios pero a modo personal. Porque ellos lo hacían recibiendo inversión de los demás, pero hay quienes hacen eso toda la vida de forma personal y no tienen problemas. Entonces, eso que explican que no, que no es así como ellos lo dicen”, asegura la presunta víctima, a quien supuestamente la empresa que dirige González le adeuda poco más de siete mil dólares.

Por su parte, el vocalista principal del grupo cristiano Barak, Robert Green, publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró ser uno de los cientos de supuestas víctimas de Harvest.

Green sostuvo que en su cuenta de Instagram le llegaron decenas de mensajes privados que desde todo el territorio nacional se quejaron de que tienen meses esperando que González les devuelva su dinero.

