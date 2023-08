Otro legislador del PRM en problema con la justicia.

La República Dominicana en los últimos procesos electorales para legisladores ha sufrido grandes deserciones; legisladores involucrados en asuntos de drogas, otros involucrados en asuntos de lavado de activos y ahora otro involucrado en problemas de invasión de terrenos y agresión ha unos ciudadanos extranjeros. Nos referimos al diputado de la provincia Santiago de los caballeros por el Partido Revolucionario Moderno, señor Gregorio Domínguez.

Este Diputado ha sido enviado a juicio de fondo por la Suprema Corte de Justicia, que entendió que las pruebas presentadas en su contra son contundentes para que un tribunal las conozca, el diputado acusado de invadir terrenos propiedad de unos ciudadanos americanos, más las agresiones físicas que recibieron estos esposos víctimas de los espalderos del diputado, fue vista por todos a través de las redes sociales. Con este caso se demuestra que son varios legisladores del partido de gobierno involucrados en actos ilegales que manchan con su accionar el congreso nacional.

Cómo es posible que un legislador, no importa del partido que sea, no piense en lo que él representa ante su pueblo y el país, para tomar una decisión que afecte su propio accionar, esto nos demuestra que al congreso nacional no están llegando los mejores legisladores, con mejor preparación, conocimiento de sus funciones y sobre todo que respeten la constitución de la República Dominicana, la cual juraron en cumplir y hacer cumplir durante su mandato.

El que sean ya más de 5 legisladores de un mismo partido los involucrados directamente en actos prohibidos por la ley, habla muy mal de quienes los escogieron como candidatos y, peor aún, que esos legisladores acusados y cuestionados por la justicia, estén tratando de volver a ser los representantes de sus demarcaciones, en el proceso del 2024; es burlarse de todos los dominicanos; nosotros entendemos que tanto el ministerio público como las autoridades nacionales encargadas de verificar el buen proceder de las instituciones, deben actuar sin favoritismos y que no permitan que esas personas empañen el proceso de elección que se aproxima, ahora están a tiempo de empezar a hacer su labor.

La República Dominicana necesita de buenos legisladores que no estén comprometidos con las malas prácticas, que llevan al desprestigio del congreso nacional; si bien es cierto que existen buenos y honorables legisladores, también es cierto que este grupo que está involucrado en actos ilegales, les han hecho mucho daño a la imagen de país.

Relacionado