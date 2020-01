Otro legajo de letras muertas, al margen de nuestras realidades

Que alguien les diga a los asesores del candidato de la oposición que sus “10 medidas para detener la violencia contra las mujeres” no van a servir porque no se hacen propuestas de campaña sobre los cuerpos de mujeres víctimas de violencia.

Que les recuerden el quehacer del sistema de procuración y administración de justicia debe prevenir, proteger y respetar la vida y los derechos humanos de nuestras mujeres. Ninguna intervención de respuesta posteriori va a contrarrestar la violencia de género.

Para quien no ha visto cuales son las fabulosas diez medidas que propone el candidato Presidencial del Partido Revolucionario Moderno se las resumo: una línea 911 para llamadas de emergencia, crear grupos de apoyo y destinar más recursos… palabrerías, nada nuevo.

Erradicar la violencia contra las mujeres, es la constante en la agenda de los candidatos y sus propuestas sobre el tema serán decisivas para el sentido del voto de las mujeres jóvenes en el proceso electoral.

Lo lamentable es ¿cómo pretende afrontarlo?, las llamaré “Las diez medidas llanas y sin agallas de Abinader”. Mera política de avestruz: no hay una sola medida que hable de tipificar el feminicidio como delito, ni de modificar el código penal para incrementar las condenas. Tampoco se habla de las causas que originan, la educación para prevenir la violencia, o de medidas económicas y sociales que aminoren la brecha de diferencias que vulneran a las mujeres.

Que les digan también, que lo que proponen acerca de los grupos de apoyo ya existe y en cantidades estratosféricas. Recuérdenles que a nuestras mujeres les ha llevado décadas y millones de vidas el conseguir instrumentos y recursos gubernamentales e internacionales para apoyar a mujeres víctimas de violencia.

Pareciera que el candidato y sus asesores no han escuchado a las millones de mujeres que se manifiestan en América Latina gritando “Ni una más”, “Me too” y la “Marea Verde”. Es hasta burla el sugerir un 911 o asistir a un grupo de apoyo cuando el 38% de los casos de violencia contra la mujer termina en feminicidio.

Lo que proponen no son más que diez medidas secretamente machistas, para implementar el Estado de Derecho cuando el daño ya está hecho. La oposición representa un Estado y un sistema patriarcal que muestra resistencia a cambiar.

No podemos permitir propuestas vacías ante mujeres que salen todos los días con la incertidumbre de volver, de mujeres que exigen ¡Ni una Más!, una marea de mujeres que gritan el nombre de miles de víctimas, que incendian todo, que cantan, que tatúan con grafiti los nombres de las que ya no están en los muros de las grandes ciudades, que alzan la voz con rabia y que prometen no se rendirán.

“Ese dogma articulado de corte demagógico.”

Por Edgar Marcano

Desde Montreal-Canadá

